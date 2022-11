La conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern ha realizado un estudio para analizar la producción de residuos en todas las Balears. Este análisis arroja que Mallorca generó un total de 458 kilos por persona durante el año 2021, contabilizando residentes y turistas. En el conjunto de Balears la producción de desechos per cápita es más elevada por las cifras disparadas de Eivissa, con 594 kilos por persona al año. La producción total de residuos en Balears durante el 2021 fue de 660.531 toneladas, lo que supone un 9,8% más que en 2020, teniendo en cuenta que ese año la actividad turística fue prácticamente nula por la pandemia de la Covid 19.

Miquel Mir, conseller de Medio Ambiente ha explicado que "queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino, ya que estas cifras son un 11% inferiores a las del último año de referencia antes de la pandemia, el 2019".

Los datos recopilado por Medio Ambiente son respecto a la recogida de residuos en los municipios. Si en Mallorca se generaron 458 kilos por persona, en Menorca solo 423. Sin embargo en Formentera llegaron a los 460 y en Eivissa se desbocaron con 594 kilos per cápita anuales incluyendo a los visitantes.

El estudio refleja también que la recogida selectiva para el reciclaje se ha incrementado en un 3% en el último año y un 24% de los desechos municipales se han recogida de forma selectiva para su reciclaje. En el caso de Mallorca es del 23%, en Menorca el 21%, en Eivissa el 24% y en Formentera lideran con un 32%. Respecto a los residuos que pueden ser reciclados encontramos que un 63% es cristal, un 45% papel y cartón, un 34% envases, la materia orgánica ya se recicla en un 15% y el textil solo un 5%.

El director general de Residuos, Sebastià Sansó, ha detallado que estas cifras sirven para fijar los objetivos en la reducción de la generación de residuos. Por ello, antes del año 2030 en Balears se debe reducir un 20% per cápita, cuando ahora se ha conseguido bajar un 9,8%. De igual modo, antes de 2025 se deben alcanzar el 55% de los residuos sean destinados a reciclaje mediante la recogida selectiva, algo que ya está alcanzando el 45%.

Escorca y Deià, los municipios que más basura general per cápita al año

Los núcleos costeros y lo que tienen una alta influencia turística, reconocen desde Medio Ambiente, son los que general un mayor volumen de residuos. No obstante, en cuanto a volumen de basura por persona Escorca, con 1.444 kilos por persona y Deià con 1.191 kilos per cápita, doblan por ejemplo la generación de desechos de cada habitante y turista de Palma. La capital balear genera 483,5 kilos por persona. Esporles, con 230 kilos per cápita, y Puigpunyent con 270 kilos son los que más se han aplicado en la recogida selectiva y eliminan un alto porcentaje de residuos al mandarlos al reciclaje.

En la parte alta de los municipios más generadores de residuos nos encontramos la mayoría de costeros. Es el caso de Alcúdia, Andratx, Calvià, Muro, Santanyí, Sant Llorenç o ses Salines que están entre los 750 y los 900 kilos de residuos por persona y año.