Martí March, conseller de Educación, ha salido hoy a contrarrestar y puntualizar la manifestación de la educación concertada que ha tenido lugar hoy ante el Parlament. March no ha dudado en ponerse ante las pancartas de los manifestantes y debatir con ellos sus reivindicaciones en plena calle. La protesta, convocada por los sindicatos y las patronales educativas que forman la Mesa Sectorial de la Enseñanza Secundaria, reclamaba mejoras salariales para los profesores e incremento de los módulos concertados y el pago de gastos de funcionamiento. Unas 150 personas se han plantado ante el Parlament al grito de "no somos maestros de segunda".

Martí March ha salido del pleno del Parlament para hablar con los manifestantes. El conseller no ha escondido su malestar con la concentración: "No me parece lo adecuado que mientras hay una abierta una negociación se organice esta manifestación. Evidentemente estamos en democracia y tienen todo el derecho a convocarla". March les ha recordado, en plena calle Palau Reial, que durante la pandemia de la covid-19 la conselleria de Educación envió 12 millones de euros a los centros concertados. Asimismo les ha explicado que desde el año 2015 el incremento de inversión del Govern con la educación concertada ha sido de 57 millones.

Los sindicatos y las patronales, no obstante, se han quejado de que los presupuestos de 2023 no reflejan lo que les habían prometido en cuanto a aumentos salariales o aportaciones al funcionamiento. Equiparación salarial con los profesores de la educación pública, incremento de unos 60 euros de sueldo, revisión de los sexenios y quinquenios o negociaciones de ratios son algunas de las principales reivindicaciones. Por parte de las patronales que engloban a los colegios concertados también reclaman una nueva negociación de los módulos de concierto, con un importante incremento en gastos de funcionamiento por parte de la conselleria de Educación.

Desde las patronales de la educación concertada aseguraron que este aumento de las aportaciones del Govern es "fundamental para asegurar la viabilidad de los centros docentes concertados" y que durante los últimos 14 años se ha acumulado un "déficit insostenible" en lo que se refiere a gastos de funcionamiento de los centros educativos concertados. "Solo con la adopción de estas mejoras, la administración podrá garantizar la efectividad- de la educación dentro de los principios de igualdad y solidaridad y en condiciones de gratuidad", aseguraron los manifestantes.

Entre los integrantes de la protesta la mayoría eran profesores y la anécdota la pusieron varias monjas que no dudaron en agarrar la pancarta para hacer patente las reivindicaciones de la enseñanza concertada.