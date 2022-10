Los docentes vuelven a sacar las camisetas verdes para exigir aplazar la LOMLOE

Algo más de doscientos profesores se concentraron ayer frente al Parlament para exigir al Govern que aplace la aplicación de la LOMLOE. Es una ley educativa de ámbito estatal que implica cambios de calado en la metodología de la enseñanza y que, lamentan los docentes, ha entrado en vigor de manera precipitada y sin darles tiempo a formarse.

Hubo muchas camisetas verdes —símbolo de las protestas masivas contra el Govern de José Ramón Bauzá en 2013— y reivindicaciones que van más allá de la LOMLOE. Tanto en las pancartas como en los parlamentos, los docentes reclamaron reducir las ratios de alumnos por aula, minimizar la burocracia, la creación de nuevos centros y desterrar definitivamente los barracones.

El conseller de Educación, Martí March, salió del Parlament para hablar con algunos de los manifestantes concentrados en la calle. Defendió que ha mantenido muchos encuentros con representantes sindicales. Y avanzó que la próxima semana les convocará para negociar un nuevo acuerdo de mejora de las condiciones sociolaborales del personal docente que incluirá aspectos como las ratios o la carrera profesional docente. Los sindicatos, por su parte, le emplazaron a iniciar una "negociación real".

En todo caso, hubo entre los docentes cierta decepción porque esperaban más respaldo para una protesta que coronó una mañana de paros parciales de dos horas en los centros educativos públicos de las islas.

"Aprobaron los currículums en agosto. No ha habido tiempo para formarnos y pretenden que empecemos a trabajar cuando ni siquiera ellos tienen claro cómo tenemos que funcionar. Nos plantean unos objetivos y unos criterios que parece que han sido redactados por personas que no han estado nunca en un aula", criticó Pere Dietrich, uno de los docentes presentes en la protesta.

"Hace falta un pacto por la educación, que los políticos se la dejen de tirar a la cabeza. Pero si cambias la ley cada dos años los profesores ya no sabemos ni dónde estamos", añadió.

Los docentes dijeron sentirse "angustiados" por tener que trabajar con una ley que conlleva un cambio de metodología y de filosofía porque prioriza las competencias en detrimento de la enseñanza basada en memorizar conceptos. Asimismo, las notas numéricas desaparecen sustituidas por informes cualitativos.

"La LOMLOE cambia radicalmente el concepto de educación y no nos han formado para aplicarla. La parte de situaciones de aprendizaje, la más novedosa, la teníamos que aprender por nuestra cuenta en agosto, durante nuestras vacaciones", lamentó Aina Maria Peña, otra de las asistentes a la protesta frente al Parlament. Fue otra de las docentes que sacó del armario la camiseta verde: "Hicimos tres semanas de huelga ininterrumpida para aupar a este Govern al Consolat, pero hemos ido a peor. Por la LOMLOE y por la cantidad de alumnos que tenemos por aula. Hay una oleada de inmigración que se concentra en determinados institutos de Palma y lo están pasando muy mal".

"Las formas de este Govern no son las adecuadas. Firmamos un acuerdo marco en 2015 que no se ha cumplido. Incluso hemos dado pasos hacia atrás en algunas cosas", valoró Carles Cabrera, secretario de normalización lingüística del STEI. "No es verdad que el Govern no tenga margen para aplazar la LOMLOE porque es una ley estatal, Cataluña ha decidido no aplicarla", añadió.