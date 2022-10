La invitación al programa da 2 meses de plazo para recoger el test, no se demore

Una circunstancia que perturba el normal desarrollo de este programa de detección precoz de uno de los cánceres más prevalentes en esta comunidad es la desidia que muestran las personas que reciben la misiva invitación en pasarse a recoger el test SOH en el plazo máximo estipulado de dos meses por alguna de las múltiples farmacias colaboradoras que te lo facilitan y registran tu participación de forma totalmente gratuita.

«Si no has respondido a la citación de la primera carta en los dos meses estipulados, te enviamos otra carta recordatoria y te damos un mes más para recoger el test, depositar la muestra y entregarla en tu centro de salud. Pero esto complica y ralentiza nuestra labor», lamenta el coordinador de estos cribados, que anima a la población a comportarse de forma más diligente aún cuando es consciente de que no es fácil controlar los tiempos y la periodicidad en los procesos asistenciales.

«Pese a que te dan dos meses para recoger el test en las farmacias desde el momento de la recepción de la carta, yo aconsejaría a la población que no retrasen esta recogida», reitera Guillem Artigues.

También, con el objeto de aumentar los porcentajes de participación, el coordinador de Salud Pública apunta a que en ocasiones la inespecificidad del test obliga a realizar una colonoscopia posterior.

Esta diagnosis, que consiste en una prueba complicada que deben realizar digestólogos con experiencia contrastada en la realización de endoscopias y en la que se tiene que vigilar durante una hora el tránsito intestinal, adolece de una larga lista de espera. No obstante, Artigues señala que en caso de obtener un test SOH positivo se lleva a cabo en el plazo de un mes, aunque concede que los tiempos pueden variar según la presión asistencial que padecen los servicios médicos digestivos de cada sector sanitario.