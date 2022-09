Guillem Amer, neurólogo de Son Espases: «El cuidado de cualquier enfermedad es vital para prevenir el alzheimer»

¿Cuántas personas se estima que padecerían alzheimer en Balears en estos momentos?

No tenemos cifras precisas en las islas, pero se estima que en todo el país habrá 1,5 millones de personas con alzheimer y 55 millones en todo el mundo.

¿Y no manejan ninguna cifra de los afectos por este mal en las islas?

Se calcula que lo padecen entre el 5% y el 10% de la población general.

Estos porcentajes, con la población actual, nos sitúan con una cifra de enfermos de entre 60.000 y 120.000 personas solo en Balears...

Yo diría que unos 60.000 porque la prevalencia de la enfermedad es mayor a partir de los 65 años.

Proyecciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN) hablan de 2 millones de enfermos en España en el año 2050...

Y a nivel mundial se estima que en esa fecha se doblará la cifra actual de personas con alzheimer. El crecimiento será además más rápido en los países subdesarrollados que en los países más desarrollados.

¿Está infradiagnosticada esta enfermedad al asociarse el deterioro cognitivo a una cosa «normal» conforme se van cumpliendo años?

Efectivamente, sigue estando infradiagnosticada a pesar de todas las campañas de divulgación que se están haciendo. Y como ahora podemos diagnosticar la enfermedad de una manera más precoz a cómo se hacía hace 20 años, hay una cierta resistencia a darle importancia por parte de las personas en general. Bueno, como es poca cosa no vamos a ir al médico, piensan. Son pequeños despistes que se atribuyen a la edad y cuando se les dice que esos despistes no son normales a su edad, no le dan la debida importancia a la advertencia porque esos despistes no les afectan de manera importante en su día a día. Pero sí hay que darles importancia y conviene hacer una evaluación médica cuando surgen.