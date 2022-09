«He traído muchos americanos a Mallorca y les ha encantado»

Lara Wiesenthal y Adesh Deosaran decidieron instalarse en Mallorca desde Nueva York hace un tiempo con la intención de comprar una vivienda. Ahora residen en Esporles y explican que la localización mediterránea es «muy convincente» a la hora de elegir la isla para vivir. Tienen hijos adolescentes y destacan que existen grandes opciones para elegir colegios.

«Se trata de un lugar muy bonito, amigable y seguro. Todo está cerca. Tiene mucha historia y cultura, además de ser muy moderno y organizado», destaca Wiesenthal. Asegura que el vuelo directo entre Nueva York y Palma «definitivamente» servirá para que otros neoyorquinos vengan a conocer y, posiblemente, vivir a la isla: «Conozco gente que está interesada en buscar posibilidades aquí. La línea directa será, seguro, un motivo más para convencerles. Todo el mundo quiere venir a Mallorca».

Léa Joly y Alberto García son otro ejemplo de pareja asentada en Mallorca. Ella es americana con raíces europeas y él, madrileño. Llevan desde 2020 viviendo aquí tras su traslado desde Nueva York. Joly vino de vacaciones en 2016 y, a raíz de las dos «supersemanas» que pasó aquí, descartó Ibiza porque era demasiado caro para comprar una casa, pero con el tiempo se decantó por Mallorca: «Me gustaba lo cuidada que estaba la isla, su arquitectura, la costa, los restaurantes en la arena que ya no existen. Una amiga vino desde Brooklyn y le fue tan bien que me convenció».

Joly también destaca, como Wiesenthal, la buena selección de colegios y el buen clima, aunque confiesa que este verano le ha parecido «demasiado»: «Normalmente se está muy bien aquí, pero este año hemos sufrido un poco».

«He traído muchos americanos a la isla y les ha encantado. Últimamente he recibido comentarios de gente que tiene Mallorca en su lista de destinos pendientes. De repente hay un interés mayor. Los norteamericanos van mucho a Italia o Grecia, y ahora veo que vienen más aquí. Este año ha habido mucho más americano que nunca», asegura.

Resalta que, al ser una isla «muy internacional», el aeropuerto de Palma tiene buenas conexiones. Además, sus hijas volaron este año en el vuelo a Nueva York: «Están muy contentas. Les ha encantado. Normalmente tienen que hacer escala en Madrid, y ahora ha sido mucho más fácil».

Uno de los problemas que encuentran sus amigos norteamericanos, apunta, es que a la hora de comprar una vivienda, muchas de ellas no tienen célula de habitabilidad o existe poca claridad en los proyectos: «Hay casas fuera de ordenación, donde se han hecho obras sin licencia y a la hora de reformar no te dan el permiso».