Extraoficial | Cuando Més hacía promoción turística con pajarita

Hubo un tiempo en que Més per Mallorca no amenaza con romper pactos si se hacia promoción turística. Hubo un tiempo donde incluso los dirigentes de Més se dedicaban a promocionar a las islas en Europa para que vinieran turistas a Balears. Y lo hacían de forma tan efusiva que no dudaban en ponerse elegantes trajes con pajarita para asistir a solemnes eventos turísticos patrocinados por sus departamentos.

En la imagen de abajo de estas líneas podemos ver a Lluís Apesteguia, actual líder de Més y a la sazón jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, ataviado con el traje y la pajarita en la cena de gala de la BGTW Tourism Awards 2018, la asociación de escritores de guías de viaje. Un evento por todo lo alto celebrado en el lujoso hotel Savoy de Londres y que el Patronato de Turismo de les Illes Balears era el principal patrocinador. La consellera de Turismo que pagaba el ágape era Bel Busquets y tenía a Apesteguia de brazo derecho. Curiosamente, el gerente de la Agencia de Turismo de Balears (ATB) era Jaume Alzamora, ahora secretario general de Més. Busquets y Alzamora fueron los que llevaron la voz cantante por parte de Més en la negociación que obligó a al PSOE a recular en sus intenciones de poner a Son Moix el nombre de Visit Mallorca Estadi. El argumento de Busquets y Alzamora, guiados por su actual líder Lluís Apesteguia, era que las intenciones del Consell de dar 1,8 millones de euros al Mallorca suponía promocionar el turismo de masas. Los tres aparecen en la imagen que ilustra esta página. Alzamora y Apesteguia con frac, Bel Busquets con sus mejores galas. Junto a ellos al entonces presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y el que era director general de Turismo, Antoni Sansó. En la foto, un tanto desubicado, vemos al socialista Cosme Bonet, que en aquella época era conseller de Turismo del Consell. También estaba la presidente del Consell de Menorca, Maite Salord, de Més per Menorca. Es cierto que en 2018 no existía la sensación actual de saturación turística. Pero resulta curioso que Més haya pasado en pocos años de fomentar la promoción turística a renegar de ella incluso estando dispuesto a de romper pactos. Més-PSOE l 2-0 en reculadas a favor de los nacionalistas en agosto La relación entre Més y el PSIB-PSOE en el seno del Pacto de izquierdas es de rivalidad. Se mide como si de un partido de fútbol se tratara para ver quien marca más goles al otro en forma de reculadas. De momento, los nacionalistas durante este mes de agosto se han puesto las pilas y han provocado que los socialistas tengan que dar marcha atrás en dos ocasiones: 2-0 para Més. El 1-0 lo marcaron en el Consell cuando se plantaron y consiguieron que la presidenta Catalina Cladera suprimiera el Visit Mallorca Estadi para Son Moix. El segundo, esta semana con los influencers y los 1,4 millones en la Playa de Palma. Sacando las palomitas para presenciar un nuevo enfrentamiento entre nacionalistas y socialistas antes de las elecciones de 2023. Armengol l Quiere liquidar en septiembre el debate de política general Al igual que hizo el pasado año, la presidenta Francina Armengol quiere liquidar el debate de política general durante las primeras semanas de septiembre. En 2021 se inició el día 14. Este año también podría ser entre el 12 y el 14. De esta forma, la presidenta quiere evitar que la situación económica con una fuerte inflación le pueda pasar factura durante el debate. Además, el PP no le echará en cara la saturación turística y solo deberá lidiar las tímidas embestidas de Més en este aspecto. Cort l Fallos graves de comunicación en cadena El lunes en el ayuntamiento de Pala hubo fallos de comunicación en cadena, que provocaron deslices de medio Cort. Empezando por el portavoz, Alberto Jarabo, que subió al atril sin haber leído lo de la promoción turística con influencers y acabando con el gabinete de prensa, que convocó una rueda para explicar «la promoción turística de Playa de Palma», frase que tuvieron que rectificar de urgencia tras el revuelo.