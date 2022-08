El ayuntamiento de Palma acaba de anunciar que ha decidido retirar la promoción turística en la Playa de Palma mediante influencers y mantiene el proyecto para cambiar el modelo turístico de la zona sin promoción pero apostando por la figura de los nómadas digitales. De los 1,4 millones de euros, 600.000 estaban destinados a promocionar la Playa de Palma, lo que generó ayer una fuerte polémica con sus socios de Més y Podemos que se negaron a invertir dinero público en promoción turística. La edil de Turismo, la socialista Elena Navarro, ha admitido que han reculado ante sus socios: "Si hemos reculado, pero no me gusta esta palabra, me gusta más limar aristas para buscar puntos en común y no tengo ningún problema en reconocerlo".

De igual modo, y a ante las dudas de Més y Podemos de que este proyecto entrara en los conceptos que pide la ecotasa o Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), también se retira de la financiación a través de esta vía. Navarro ha asegurado que buscarán recursos propios o bien otras convocatorias de ayudas para "impulsar el proyecto que tiene muchas otras vertientes para hacer posible el cambio de modelo en Playa de Palma". Navarro ha admitido que tal vez no se explicó bien el proyecto a sus socios y se llegó a esta situación con la polémica. En cualquier caso ha defendido el objetivo de atraer a nómadas digitales. Ha explicado que este tipo de gente son o bien teletrabajadores, autónomos que tiene su negocio a través de internet e incluso creadores de empresas que les gusta vivir en diferentes sitios a lo largo del año y aquí servirán pasa desestacionalizar y propiciar el cambio de modelo. Los 'influencers', según Navarro, eran la vía para dar a conocer este nuevo concepto de turismo en la Playa de Palma y ahora se retirará la partida. También ha asegurado que había los canales habituales de promoción en ferias, prensa y eventos que estaban incluidos en la partida de promoción turística que ahora se suspende. Si Més había pedido que se eliminara la promoción turística, Podemos también puso en duda de que este proyecto se pudiera financiar mediante la ecotasa. Así lo han explicado el edil Alberto Jarabo y el coordinador de la formación, Jesús Jurado, esta mañana pidiendo negociar entre todos los partidos del Pacto los proyectos turísticos.