«No tengo tomada una decisión, pero necesariamente no se demorará mucho porque las elecciones están a diez meses vista», explicó el vicepresident Del Govern Juan Pedro Yllanes durante una entrevista. «Digamos que cuando decidí dar el paso a la política me parecía que ocho años era un plazo razonable, pero el reto de poder continuar con un gobierno progresista en Baleares hace que esta reflexión tenga que ser reposada», indicó Yllanes.

En este punto, aseguró que, cuando tenga clara su decisión, se la trasladará a la Secretaría General de Unidas Podemos «con la tranquilidad de que hay mujeres y hombres perfectamente capaces de continuar con el proyecto». «Sigo reflexionando y no tengo tomada la decisión, pero por lealtad institucional se la comunicaré primero a Podemos, que de momento no tiene esa decisión transmitida», señaló. Preguntado por la previsión del Govern de cara a las elecciones de 2023 y el futuro escenario político de Baleares, Yllanes recordó que, cuando se celebró el III aniversario de los Acuerdos de Bellver, ya sentenció que esa era «la fotografía de gobierno» que querían para la próxima legislatura. «Es un gobierno de coalición que se ha encontrado con la gestión de la legislatura más complicada desde el inicio de la democracia, porque nadie esperaba que una pandemia paralizara el mundo durante casi dos años y hemos sabido estar a la altura de los acontecimientos», destacó el conseller. «La convicción es que podemos repetir una tercera legislatura», confió el vicepresidente, que se muestra no obstante «preocupado» por el auge de la derecha en otros territorios. «Nos preocupa que un partido de extrema derecha y con poco entusiasmo democrático pueda gobernar en esta comunidad», admitió el conseller de Transición Energética contraponiendo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es «un icono perfecto para reforzar el proyecto que se tiene en Balears» y se mostró «convencido» de que su iniciativa Sumar «llegará a buen puerto».