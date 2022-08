Més per Mallorca y Podemos en el Consell de Mallorca votarán en contra del acuerdo para la renovación del nombre del estadio de Son Moix que asciende hasta los 1,8 millones de euros: "El modelo turístico que impulsamos está muy lejos de estas acciones".

Fuentes de ambos partidos explican que el PSIB-PSOE no les avisó del anuncio y actuó con "nocturnidad y alevosía" al ocultárselo. El conseller insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, afirma que "una cosa es la ayuda y el apoyo al deporte y otra, muy diferente, continuar apostando por reclamos que gritan a la masificación". Además, la vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha criticado la decisión porque "batiendo año tras año el récord de turistas, no hay que aumentar la promoción, hay que repensar como hacer más sostenible el modelo. Este no es el camino".

Por su lado, el coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, advierte a sus socios del PSOE que "no nos busquen para aprobar medidas contra la toponimia mallorquina y a favor del incremento de la saturación turística", y revindica que los recursos del Consell deben estar "al servicio de la gente, no del provincianismo y del hiperdesarrollismo".

Desde Podemos aclaran que la promoción se puede llegar a justificar en la línea de desestacionalizar o buscar un turismo con más valor añadido, pero añaden que "este no es, en ningún caso, el objetivo del acuerdo con el Mallorca": "El pacto que firmamos decía qué queríamos hacer el modelo económico más sostenible y esto defendemos". Además, aclaran que "no es una mala idea" apoyar a los equipos deportivos de las islas y usar un altavoz tan grande como es la primera división española, aunque consideran que "tenemos que aprovechar esto para dar el mensaje que queremos, uno que no ponga en peligro nuestro futuro".

Asimismo, el conseller insular de Movilidad y dirigente de Podemos, Iván Sevillano, ha arremetido contra el acuerdo y ha recordado que es "demasiada coincidencia" que se produzca meses después de que el Govern "derrochara" 600.000 euros "para pagar la fiesta de Los 40 Principales" en Palma.