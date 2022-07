Quim Torra: «Mallorca tiene tantos o más motivos que Catalunya para declarar la independencia»

El expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presentó ayer en Palma su libro ‘Les hores incertes’, un dietario que relata los momentos de pandemia y sus momentos más duros como presidente de Catalunya durante el proceso de su inhabilitación por colgar una pancarta en favor de la liberación de los políticos presos

En su nuevo libro, ‘Les hores incertes’, liga la pandemia y el ‘procés’ en Catalunya.

Este relato nace de cuando me quedé confinado durante un mes en el Palau de la Generalitat y, al darme cuenta del momento histórico que vivía el país, empecé a hacer anotaciones. Todo ello fue desembocando en un dietario hasta que fui inhabilitado. Era la incertidumbre del virus y también la de mi inhabilitación como president, que al final se produjo en septiembre de 2020 y tuve que salir de la Generalitat.

Usted repite la frase: «Espanya sempre ens enganya».

La frase no es mía, es de Oriol Junqueras. Creo que es una frase muy acertada. Llevamos 300 años dentro del Estado español y desgraciadamente no hemos podido salir nunca. Por ello, cualquier intento de una solución dialogada con España está condenada al fracaso y solo hace falta remitirnos a los últimos meses, donde con el ‘Catalan Gate’ nos hemos enterado de que más de 60 independentistas catalanes hemos sido espiados. Además, lo han justificado diciendo que como somos independentistas pueden hacer lo que quieran con nosotros.

¿Qué solución saldrá de la mesa de diálogo entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez?

No saldrá nada útil, ya que con una mesa de diálogo con el Estado Español nunca sale nada. En las reuniones que he mantenido con Sánchez como presidente de Catalunya siempre me lo ha dejado claro: ni amnistía ni derecho de autodeterminación.

¿No cree que con el indulto a los presos el PSOE ha mostrado disposición al diálogo?

Correcto que indultó a los presos. Sin embargo, no creo que el partido socialista tenga predisposición al diálogo. Lo utiliza como estrategia para enviar un mensaje al mundo diciendo que el conflicto catalán está encarrilado. Pero el PSOE a mí me ha espiado y a 60 independentistas más. El PSOE y el PP han demostrado que están dispuestos a todo, como pasó con el 155, para evitar que los catalanes seamos independientes.

En su libro habla muy bien de la presidenta Armengol.

No mantuvimos ningún encuentro, pero nos vimos bastante en la reuniones que teníamos los presidentes autonómicos, después de que Sánchez anunciara las medidas a la ciudadanía. Así como el resto de presidentes socialistas seguían la estela de Sánchez, Armengol en más de una ocasión se plantó y exigió que se tomasen ciertas medidas que ella consideraba necesarias para las islas. Era la única socialista que de alguna forma confrontaba con Pedro Sánchez. Incluso más que el presidente valenciano Ximo Puig.

¿Cree que, por el llamado espolio fiscal, Balears tiene motivos para pedir la independencia como Catalunya?

Sin ninguna duda, tantos o más. El País Valencià, Balears y Catalunya compartimos el mismo gran problema y es que tenemos un Estado en contra. El déficit fiscal en Catalunya es del 8%, en el País Valencià del 6,3%, pero es que el déficit fiscal de las islas es el más alto de todos con el 14% del PIB. Si sumamos todo ello vemos que son más de 30.000 millones de euros que los Països Catalans sufren como espolio fiscal. Ello hace que nuestros países sean inviables y no podamos tener la sanidad o la educación que nos merecemos. Ningún país del mundo soporta un déficit de estas características. Compartimos solidaridad sobre viabilidad económica, pero también lengua y cultura. Tenemos una lengua amenazada que con un estado propio no lo estaría. Por consiguiente, la independencia de Balears es justa y necesaria, al igual que la valenciana y la catalana.

¿El independentismo está en horas bajas?

Está desconcertado. En algunos casos es desolación y en otros es frustración. Nadie está contento del punto en que nos encontramos, ya que no hay ningún horizonte al que mirar. Por ello, soy especialmente crítico con la palabra diálogo, después de que un hecho especialmente grave como el ‘catalan gate’ no haya tenido ninguna consecuencia política. No conozco ninguna reacción de la clase política catalana, solo he visto mucho miedo.

¿Por qué se produce este desconcierto?

Debido a que el actual Govern catalán no ha fijado ninguna hoja de ruta hacia la independencia, ni una fecha, ni se plantea ningún tipo de reto colectivo. Y, vuelvo a insistir, ante el caso de espionaje más grave de Europa no son capaces ni de romper relaciones con el Estado español. Es más, este viernes (por mañana) el presidente catalán se verá con el español. Creo que todo ello hace daño a los miles y miles de catalanas que se han movilizado, han dejado media vida para que la independencia siguiera su curso y confiaban en los dirigentes políticos. Todo esto ahora está roto.

¿Se siente traicionado con el papel de Esquerra?

Mi Govern aguantó bastante bien, hasta que llegamos a la sentencia de prisión de los compañeros. Yo me dirigí a la ciudadanía diciendo que debíamos ratificar la declaración de independencia en un plazo de un año. Los acontecimientos fueron que en enero de 2020 Esquerra hace presidente a Pedro Sánchez y me encuentro que mi socio de Govern se convierte en el socio principal del Gobierno con el que estamos luchando para separarnos de su Estado. Fue la gota que me hizo ver que aquel Govern ya no tenía recorrido, pero justamente llegó la pandemia.

¿Qué piensa de que Aragonès pida la dimisión de Laura Borràs por presunta corrupción?

Laura Borràs realizó un trabajo pulcro y exquisito como directora de las Lletres Catalanes y como ella sostiene no ha cometido ningún delito. Estamos escuchando los audios de Villarejo, nos han espiado... ¿Alguien cree que una independentista como Laura Borràs puede tener un juicio justo? Se trata de un proceso político que están atacando una trayectoria y no puede ser que nuestros propios compañeros (Esquerra) sirvan cabezas con una palangana de plata.