Negueruela: «El Govern no ha ordenado nunca que una empresa gane un concurso»

El conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, salió ayer al paso de la presunta implicación de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el llamado ‘Caso Puertos’, que investiga la presunta adjudicación irregular de zonas portuarias en Eivissa por parte de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) en tiempos de Juan Gual de Torrella. Negueruela afirmó con contundencia que «el Govern no ha ordenado nunca que una determinada empresa gane un concurso público, nosotros no somos como otros gobiernos».

El portavoz del Govern defendió también, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que nadie del Ejecutivo «está siendo investigado ni ha sido imputado en este caso, ni tampoco se ha pedido información sobre nadie por parte de la Justicia». Negueruela realizaba estas afirmaciones a raíz de las peticiones del PP, Vox y Ciudadanos para que la presidenta del Govern dé explicaciones sobre su posible implicación. «El único partido que tiene a alguien imputado en un caso de corrupción relacionada con puertos es el PP con el que fuera conseller de Turismo Carlos Delgado», aseveró el hombre fuerte del Govern en relación al ‘Caso Cala Nova’.

Sobre el intercambio de mensajes entre Armengol y el que fuera presidente de la APB, Juan Gual de Torrella, el portavoz del Govern denunció el «intento a nivel nacional de crear una cortina de humo contra Balears, ya que aquí las cosas van bien, el turismo funciona, tenemos pleno empleo y se está gestionando de forma adecuada por parte de la izquierda». Según Negueruela, «hay una campaña mediática a nivel nacional para hacer ver que en Balears hay corrupción y ello es rotundamente falso». Acto seguido recordó que los mensajes de la presidenta con Gual de Torrella estaban dentro del sumario.

PP interpela hoy a Armengol

Por otra parte, el portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, se refirió ayer a este asunto. El principal partido de la oposición preguntará hoy en la sesión de control a la presidenta Armengol por su implicación.

El portavoz popular criticó ayer en la Cámara autonómica que «la presidenta Armengol vuelve a hacer con éste lo que hace siempre, esconderse, pues ya practicó este modus operandi con la explotación de menores tuteladas, donde el objetivo fue esconder el problema, lo mismo que ocurrió también con el episodio del Hat bar». Costa insistió en que «Armengol sigue escondida sin querer dar explicaciones sobre su presunta implicación en el ‘caso Puertos’». De igual modo, el PP lamentó que los partidos que apoyan al Govern votaran en contra de que la presidenta del Govern compareciera en el Parlament para dar explicaciones sobre esta polémica.

Según Costa, «los ciudadanos de Balears tienen derecho a saber por boca de su presidenta si hay implicación o no y en qué grado». «Armengol -añadió- debería de ser la primera interesada en dar explicaciones y cerrar este asunto de forma definitiva». El portavoz popular reiteró que no acusan a la presidenta absolutamente de nada: «En el PP creemos en la presunción de inocencia, pero los ciudadanos merecen unas explicaciones que aún no ha dado».