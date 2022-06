Lo que no se ha visto con la reforma de la ley turística, aunque tampoco es que se esperara, lo han conseguido el aeropuerto y la reforma que Aena acometerá para remodelar sus instalaciones: la Comisión de Medio Ambiente del Parlament rechazó ayer con los votos del PP y el PSOE una propuesta de Unidas Podemos que instaba a «suspender los proyectos de ampliación de Palma, Barcelona y Madrid y el puerto de Valencia». Los populares y socialistas tumbaron la proposición no de ley que sí apoyó Més per Mallorca. Los planes de Aena «solo sirven para atraer más aviones.», critican los podemitas en una nota de prensa.