El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha afirmado esta mañana que la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, no tiene que dar ninguna explicación más sobre las nuevas informaciones del caso Puertos porque "ya dijimos todo lo que teníamos que decir" porque son noticias que "se repiten en el tiempo".

Según ha declarado Negueruela, se trata de audios "descontextualizados" sobre los que "no hay responsabilidad de ningún tipo" porque "no tenemos nada que ver con este tema". En este sentido, ha argumentado que no hay ninguna investigación que afecte al Govern ya que "no hay información adicional que suponga cambios".