Ágatha Ruiz de la Prada ha asegurado en El Confidencial que van a "seguir con los trámites que hagan falta en los tribunales" a los que todavía puedan recurrir para conservar la polémica piscina del chalé de su hijo, Pedro J. Ramírez, que tiene en Costa dels Pins.

"Es un asunto que se encuentra judicializado y no sé que haré. Todo está en manos de los abogados, que son los que saben”, ha afirmado la diseñadora en Vanitatis (El Confidencial).

El Tribunal Supremo no admitió el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de anular la prórroga de la concesión para seguir ocupando hasta 2074 el terreno público marítimo terrestre en el que está construida la piscina. La sentencia de la AN dio la razón al activista Jaume Sastre, representado por el abogado Josep de Luis, para revocar las resoluciones del ministerio de Medio Ambiente que permitían mantener la instalación.

Fuentes jurídicas han explicado que la decisión del Tribunal Supremo, que no puede ser recurrida, deja el caso en manos de la Demarcación de Costas. Será está institución, como responsable del terreno donde está piscina, la que debe mover ficha ahora para recuperar ese espacio público.

El Grupo Parlamentario Més per Mallorca ha registrado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament instando a la Administración General del Estado a derribar de inmediato la piscina ilegal del periodista Pedro J. Ramírez.