El Gobierno ya paga el adelanto a las gasolineras

Las estaciones de servicio de Balears ya han comenzado a cobrar los adelantos prometidos por el Gobierno central para compensar por las bonificaciones aprobadas sobre el precio de los carburantes, según puso en valor ayer el presidente de su patronal, Joan Mayans, y añadió que sumado a los créditos ISBA fijados por el Ejecutivo balear, se garantiza así la viabilidad económica de todas estas instalaciones.

Mayans recordó que estos adelantos equivalen al 90% de la facturación media mensual obtenida durante el pasado año, lo que supone que en muchos casos no bastarán para compensar el dinero que las empresas del sector están teniendo que adelantar para hacer frente a las citadas reducciones en el precio final, de al menos 20 céntimos por litro, pero subrayó que la conselleria de Hacienda ha fijado la posibilidad de acceder a un crédito de 300.000 euros sin costes para las gasolineras que registren problemas de este tipo, por lo que su viabilidad queda asegurada.

Mayans señaló que aunque el diseño de este plan ha presentado numerosas deficiencias, durante el día de ayer los sistemas informáticos para la emisión de los tickets de compra ya funcionaban con normalidad, aunque se mantiene por ahora la imposibilidad de emitir facturas oficiales, dado que los programas interpretan que la reducción en el precio es un descuento y no una bonificación, lo que hace que el IVA que reflejan no sea el correcto. En cualquier caso, recordó que se ha fijado de plazo hasta el día 15 para no tener que emitir dichas facturas.

El presidente de la citada organización empresarial añadió que todas las dudas que se están planteando en torno a estas cuestiones se están remitiendo al ministerio de Hacienda, y mostró su esperanza de que se solventen durante los próximos días.

Por otro lado, informó de que tras las colas de vehículos para repostar que se registraron durante el pasado viernes y, en menor medida, el sábado, la situación ya está normalizada.