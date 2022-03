Botas Bestard y Destilerías Antonio Nadal dejan de operar en Rusia por la guerra de Ucrania

Calzados Bestard y Destilerías Antonio Nadal son las primeras empresas de Mallorca que han dejado de operar en Rusia a causa de la guerra con Ucrania.

Desde la empresa de botas de montaña explican que han dejado de vender en el país de Putin por el conflicto bélico que está teniendo lugar en estos momentos. «A causa de las sanciones, están teniendo problemas para hacer pagos en el extranjero», explica el director de ventas de la empresa de Lloseta, Mats Lindholm. El ejecutivo se refiere a la desconexión parcial de Rusia de la plataforma de pagos internacionales Swift.

El motivo ético también está presente en la decisión de dejar de vender y exportar al Estado ruso. «Es una cuestión espinosa», sostiene Lindholm, «porque han atacado a sus vecinos, pero por otra parte la gran mayoría de nuestros clientes en Rusia están en contra de la guerra», expone. «Es un gran dilema porque te preguntas si está bien castigar al pueblo por tener a un dictador en el poder. Yo pienso que no, que eso no está bien. Y que incluso este tipo de medidas pueden hacerle ganar popularidad a Putin porque lo usará para decir que Europa es el enemigo, cuando no es así, no somos el enemigo del pueblo ruso», comenta.

Lindholm calcula que entre Rusia y Ucrania las exportaciones oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 euros al año para la compañía (que también vende online), «lo que supone entre un uno y un dos por ciento de todo nuestro volumen de negocio, tampoco es mucho», indica.

Bestard también tiene clientes en Kiev, en tiendas especializadas de montaña que ahora mismo han cerrado sus puertas por la guerra. «La mayoría de montañeros que conocemos, rusos incluidos, son pacifistas. Algunos son amigos nuestros y han estado en varias ocasiones en Mallorca», cuenta.

Antonio Nadal Destilerías también ha dejado de exportar a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. «Este mercado suponía entre el dos y el tres por ciento de nuestro volumen total de negocio», señala su gerente Biel Àngel Morey. Sobre todo vendían diferentes rones, absentas, ginebras y licores varios para coctelería «de marcas que nosotros fabricábamos en la isla específicamente para ellos», detalla. «Productos Túnel, la marca emblema por la que nos conoce todo el mundo, como las hierbas, no tenían salida en el mercado ruso. Túnel se vende sobre todo en Alemania», explica.

Ante esta situación, la empresa adelantará la apertura de sus productos a mercados como Polonia, Turquía, las repúblicas bálticas o Finlandia.