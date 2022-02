El Govern pide a Marlaska que retire la acumulación de pateras en Cabrera

El conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Mir, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que retiren la acumulación de más de 13 pateras que se ha llegado a formar en algunas épocas en el puerto de Cabrera. Mir advierte a los dos ministros del grave problema ambiental por vertidos y residuos de estas embarcaciones en una las zonas de máxima protección de todo el Mediterráneo occidental. La carta está fechada el 19 de enero y el Govern espera una respuesta de los ministerios en breve.

El Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera se ha convertido en los dos últimos años en lugar habitual de llegada de pateras con inmigrantes a bordo. O bien sus costas o bien sus aguas han provocado que más de 50 embarcaciones con inmigrantes irregulares hayan sido detectadas en sus inmediaciones. Si son interceptadas en el mar por las patrulleras de la Guardia Civil o Salvamento Marítimo dejan la patera en Cabrera. Ello ha provocado que en algunos momentos del año se hayan contabilizado más de 13 embarcaciones que se han depositado en la explanada del puerto y precintadas por la Guardia Civil al existir un proceso judicial en marcha. Ello impide a los guardas del parque ni siquiera poderlas tocar.

Los técnico de Medio Ambiente temen que, o bien combustible o aceite de los motores, llegue al mar provocando un desastre ambiental de elevadas dimensiones en un parque nacional.

La misiva de Mir al ministro Grande Marlaska empieza expresando su tristeza por el drama humano de la inmigración y alaba la labor de las fuerzas y organismos del Estado en este aspecto. «Aunque es de recibo loar la labor de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo para atender a los ocupantes de las pateras, como gestor del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera quería mostrar mi preocupación por el abandono de las embarcaciones en el puerto de Cabrera, llegándose a acumular más de 13, o en el mar, con su consecuente riesgo de vertidos y para la navegación que ello supone», afirma la carta del conseller de Medio Ambiente remitida al Gobierno central.

Residuos caros de eliminar

Uno de los aspectos que también generan preocupación en la conselleria de Medio Ambiente, pese a que el conseller Mir no lo suscribe directamente en su carta a los ministros Marlaska y Sánchez, es el alto coste del reciclaje de las embarcaciones, motores y baterías, que en muchos casos son del todo inservibles y se convierten en un residuo peligroso que deben darle un tratamiento específico. Un coste que puede ascender a varios miles de euros por embarcación y que el Govern no está dispuesto a asumir al no ser su competencia. No obstante, Mir sí que les recuerda a los ministros que la retirada es de su competencia y reitera el peligro para el medio ambiente: «De lo que no se puede hacer cargo el Govern de Balears es de la retirada de las pateras, motores y baterías. Actuación que es de su competencia y que, insisto, conlleva un elevado riesgo ambiental en una zona de tan alto valor ecológico como es un parque nacional».

El pasado año Salvamento Marítimo retiró hasta 11 pateras de Cabrera y las envió a reciclar. Durante 2021, la llegada de embarcaciones de inmigrantes se incrementó de forma importante. La Guardia Civil retiró algunas, pero aún así esta misma semana todavía existían pateras amarradas en el puerto de Cabrera. Por este motivo, Miquel Mir apela a la colaboración institucional para pedir a Madrid que «ejerzan sus competencias y retiren los elementos peligrosos que puedan causar un peligro al medio ambiente tras atender, como es prioritario, el drama humano que estas sufriendo».

El conseller de Medio Ambiente les reitera que se trata de un «peligro ambiental grave» y ofrece la colaboración pa eliminar las pateras del parque nacional.

Peligro de incendio

Otra de las problemáticas que el conseller Mir le expresa en su carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es el peligro de incendio que supone la llegada de los inmigrantes.

En su misiva, el conseller de Medio Ambiente le relata a los ministros Marlaska y Sánchez que desde el año 2017 se han detectado hasta cinco fuegos sin consecuencias provocados por los tripulantes de las pateras que han tomado tierra en Cabrera: «Los desembarcos se producen de noche y las personas llegadas, una vez en tierra, encienden fuego para calentarse, con el consecuente riesgo de un incendio forestal que podría convertirse en un desastre ecológico de magnitud en una de las zonas protegidas más importantes del Mediterráneo occidental», seña la carta de Miquel Mir.

Por todo ello, el conseller les recuerda que el parque ha habilitado una zona especial para acoger a los inmigrantes y cobijarlos del frío en las mismas instalaciones de los guardas de Cabrera. Asimismo apunta que la Cruz Roja ha facilitado al personal del parque de Cabrera kits de primera ayuda para atender a los inmigrantes que lleguen en patera.

Ports: Sacó varias pateras de Cabrera

A finales de la pasada semana, según explicaron desde la conselleria de Medio Ambiente, el organismo público del Govern Ports de les Illes Balears retiró varias de las pateras acumuladas en el puerto de Cabrera. Si bien la gestión del parque es de Medio Ambiente, la instalación portuaria es de Ports, que gestiona la conselleria de Movilidad. Retiraron las que estaban amarradas en los pantalanes del puerto y todavía quedaban algunas en la explanada. Desde Medio Ambiente creen que la carta del conseller Miquel Mir ya ha tenido sus efectos.