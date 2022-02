Rafa Giménez es miembro de Baleares Acción. Uno de los líderes del movimiento contra los protocolos covid, economista de profesión, expone sus razones para volver a manifestarse mañana, aunque se están rebajando las restricciones. Esperan congregar otra vez a miles de personas en su recorrido por el centro de Palma.

Este sábado 12 de febrero se ha convocado en Palma otra ‘Marcha por la libertad’ contra «el abuso político sanitario» en la pandemia, convocada por Baleares Acción. La manifestación, con un pícnic final en el Parc de la Mar, se mantiene a pesar de que el pasaporte covid deja de ser obligatorio para acceder a la restauración y otros lugares de elevada afluencia.

¿Los manifestantes que van a sus protestas son o no antivacunas y negacionistas?

No son negacionistas ni antivacunas. En muchos casos se han vacunado y se dan cuenta de que estamos llevando una gestión que nada tiene que ver con lo sanitario y sí mucho con el control. Lo ha puesto más de manifiesto ese tipo de medidas tan absurdas y tan salidas del derecho y el respeto a los terceros como el pase covid, una herramienta que se ha utilizado sabiendo que no tiene ningún efecto respecto a la transmisión de una enfermedad. Se ha implantando una vacunación que no es obligatoria y está dando muestras de no ser eficaz ni necesaria.

¿Qué sentido tiene mantener la manifestación si cae el pasaporte sanitario?

Una cosa es que no esté vigente en la hostelería y otra es que siga habiendo problemas para desplazarse entre países o como ha estado ocurriendo en Balears, para ir a otra comunidad autónoma. El certificado nos hace la vida compleja, aunque ahora no esté tan en manos del Govern. Es absurdo. Tiene más sentido manifestarse cuando quitan el pasaporte, ilegal y discriminatorio. Queremos que no se mantenga ninguna medida, como en el Reino Unido. La mascarilla es un factor más de enfermedad, nos está provocando estrés. Queremos que se revisen responsabilidades. Existen manos negras muy inteligentes. Buscamos una sociedad integrada, no que nos llamen insolidarios y haya enfrentamientos y suicidios por las medidas de la pandemia.

¿Quién está detrás de Baleares Acción y sus 6.000 seguidores en Telegram?

No tenemos estructura. Somos un grupo de personas que nos hemos ido uniendo de manera orgánica. Arrancó el canal Sofía Terentyeva. Vamos haciendo actividades nuevas y tienen sentido para salir de este abuso político sanitario. Detrás se desvelan muchas tramas, también a nivel internacional, quitándonos derechos fundamentales. A nivel financiero cada vez nos encontramos más agobiados con un modelo social no deseable.

¿Por qué afirman que los gobiernos mienten?

La existencia del virus igual no tenemos que entrarla a discutir. Los medicamentos y tratamientos se basan sobre una réplica, influenciados por las presiones de las farmacéuticas. No negamos que existe una enfermedad, pero llevan a ella múltiples elementos: radiaciones, contaminación, presión social y las medidas impuestas, que son insanas. Lo dicen personas relevantes del mundo de la ciencia, incluso involucrados en la creación de estas supuestas vacunas. La información de los gobiernos está basada en indicadores sesgados.

¿Cómo se tendría que haber gestionado la pandemia con más 95.000 muertos en España?

El sistema de salud pública, ejemplar en muchos sentidos, ya daba señas de deficiencias. La atmósfera dentro de los hospitales ya es insana y la desconexión con la naturaleza (...).

¿Qué tiene que ver eso con la gestión de la pandemia?

En el hecho de que si supuestamente este virus es natural, somos tan fantásticos que inventamos un fármaco artificial para ganar a la naturaleza, en lugar de escucharla. Esta vacuna no es necesaria. Existen remedios que funcionan.

¿Los 38 millones de vacunados en España, unas 880.000 en Balears, se equivocan?

La decisión de cada uno es respetable, pero es necesario tener información completa y que no venga de quien tiene intereses. La insistencia de los gobiernos a forzar la vacunación a pesar de reconocer que es voluntaria es muy sospechosa.

¿Por qué no hay que vacunar a los niños?

Los test que se utilizan no son diagnósticos, eran para ensayos clínicos, lo dijo el exministro Illa. El número de positivos falsos es enorme. Y como han dado positivo pasan a ser covid (...).

Le preguntaba por los niños.

Con los niños, como con los jóvenes, cuando existe la necesidad de implantar la vacunación a un grupo etario, se hacen muchísimos test y el resultado es fatal. Crea una situación de pánico. Detrás vuelve a haber un tema financiero muy grave, llevamos dos años viviendo de unos presupuestos asignados a la covid.