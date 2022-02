Pere Soler y Bel Febrer han considerado «injusto y poco riguroso» que El Pi les expulse y suspenda de militancia respectivamente.

Así lo manifestaron este sábado en una comparecencia para dar explicaciones y hacer una valoración sobre la decisión definitiva del Comité Ejecutivo Autonómico de El Pi, que fue comunicada este viernes a las 21.00 horas, y en la que se ratifica la expulsión de Soler y la suspensión de militancia de Febrer.

Ambos político afirmaron, al respecto, que es una decisión «poco rigurosa y basada en argumentos poco fundamentados basados en criterios políticos y no en los estatutos». Señalaron además que «la defensora de los afiliados no nos ha llamado para escuchar nuestra opinión y recavar información, no nos podemos fiar de esta resolución que solo está fundamentada en intereses políticos de una parte del partido».