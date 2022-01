La presidenta del PP balear se comprometió ayer con patronales y sindicatos del sector a trabajar para la mejora de las condiciones de la escuela concertada en la futura ley balear de Educación, mejorando los actuales módulos y equiparado sueldos con la red pública.

Prohens aseguró que la formación mantendrá vivas sus enmiendas a la ley de Educación respecto a la mejora de los actuales módulos para la financiación de los centros concertados, la equiparación de los sueldos del personal de la red concertada con la pública, informó el PP en una nota.

También mantendrá las enmiendas sobre la concertación en la etapa 0-3, bachillerato y formación profesional y sobre la creación de una mesa de educación especial.

«Como resultado de la apuesta por el consenso y el acuerdo ya se han incorporado 70 de las 171 enmiendas que presentamos a la ley de Educación, pero por ahora ninguna sobre la concertada«, recordó Prohens, que emplazó a la conselleria de Educación «a seguir trabajando para tener una ley de consenso».

Según la líder, no se puede hablar de consenso «si no se sienten cómodas con la ley todas las familias y si no se respetan todos los modelos de educación». Defendió «la libertad de los padres para elegir el modelo y el centro educativo al que quiere llevar a sus hijos».

La presidenta también se refirió a la polémica por la propuesta de los socios del PSOE, de eliminar toda referencia a la religión en las aulas. «Como con el modelo lingüístico le pedimos al PSOE que no se deje llevar por sus socios de Podemos y MÉS», reiteró la líder popular.