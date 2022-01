Los payasos de Sonrisa Médica han estado esta mañana junto a los menores que se vacunaban en el Espai Francesc Quetglas para tratar de "disminuir" la ansiedad de los niños y niñas y conseguir que el proceso sea más ameno. La cola para vacunarse era alargada y las familias han agradecido este gesto como método para tranquilizar a los más pequeños.

La coordinadora de los centros de vacunación, Toñi Ballesteros, ha explicado que la intención es "animar" a todos las familias para que traigan a sus hijos a vacunarse: "Se ha optado por una jornada de puertas abiertas porque algunas veces tenemos problemas para coger cita. Los ciudadanos van muy saturados durante la semana y, por tanto, ofrecemos esta oportunidad para que sea más accesible venir a vacunarse".

Por ello, la ayuda de los payasos de Sonrisa Médica ha sido "fundamental" para disminuir la ansiedad de los niños y niñas, "para que no lo vivan como un pinchazo sino que se convierte en un momento en el que pueden disfrutar y hacerlo más fácil". Además, ha afirmado que su presencia facilita el proceso y entretiene a los más pequeños durante el tiempo que están en la esperando.

Las familias que han decidido acudir hoy al centro estaban animadas y agradecían poder asistir sin cita previa porque "facilita mucho las cosas". A pesar de que la cola era extensa, los padres y madres han agradecido la presencia de los payasos porque así estaban entretenidos en lo que duraba la espera.

La vacunación infantil se sitúa a día de hoy en el 33,18%, según detallan desde Salud. Sobre la baja tasa de inoculaciones entre los menores de 5 a 11 años, Ballesteros defiende que "puede haber diferentes motivos, pero ninguno en particular". Sin embargo, plantea que uno de ellos puede ser la creciente tasa de contagios de niños en los colegios, que obliga a las familias a tener a los niños en cuarentena, "lo que provoca un retraso en la vacunación": "No diría que estamos al final de la cola, las cifras van subiendo poco a poco".

El vacunódromo del Espai Francesc Quetglas lleva dos semanas abierto, y de momento la valoración es "positiva". No obstante, uno de los problemas sigue siendo que el espacio que no se conoce los suficiente y todos los días tienen citas que se quedan vacías, por lo que no se termina de llenar: "Con actuaciones como la de este fin de semana tratamos de promocionar este punto de vacunación".