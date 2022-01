«Prohens no necesita un tú a tú con Armengol, su política es diferente»

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputado. En esta entrevista sobre el REB, Marga Prohens, los fondos europeos o la subida de Vox en las ultimas encuestas.

PREGUNTA: Todos los partidos coinciden en que la comunidad vive una situación de infrafinanciación. ¿España se ha olvidado de Balears?

RESPUESTA: Creo que es necesario el compromiso político por parte de todos los partidos para que el hecho diferencial que supone la insularidad esté recogido y reconocido en términos de financiación. Para eso hay una clave: el Régimen Fiscal de Balears. Ahora se está impulsando y existe un acuerdo unánime en la sociedad balear, y que el Partido Popular ha decidido impulsar con gran acierto. Ya está en el Congreso, y el PP trabajará y priorizará que en este periodo de sesiones sea un compromiso que se asuma por parte de las Cortes Generales. Tenemos un instrumento y estamos a tiempo, a pocos meses de poderles decir a todos los ciudadanos de las Islas que lo corregimos aprobando el Régimen Fiscal de Balears.

P: El primer Régimen Especial de Balears llegó con el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que estuvo en un cajón hasta el año pasado. ¿Cree que llega tarde?

R: Debería estar aprobado desde hace tiempo. Y se tendría que estar ejecutando de una manera eficaz y justa con Balears. Lo que se ha aprobado en los Presupuestos Generales, en los que se han rechazado todas las enmiendas del PP, da la sensación de que se incrementan los ingresos a Balears mientras se recortan por otro sitio. Tiene truco el acuerdo entre Armengol y Sánchez, y ahí han quedado vendidos los ciudadanos. Sin duda alguna tendría que haber llegado antes. Por eso hacemos un llamamiento a las otras fuerzas políticas para resolver cuanto antes esta situación y, por tanto, hacer que no pase más tiempo.

P: Anunciaron ayer que lucharán por recuperar el convenio de carreteras y una “insularidad digna” para los funcionarios públicos de Balears. ¿Por qué ahora?

R: Porque estamos en el inicio del curso parlamentario y, por tanto, queríamos trasladar en primera persona estas iniciativas que se están impulsando. Provienen de iniciativas previas. Las enmiendas del PP ya recogían estas exigencias. Tenemos un compromiso con la presencia del Estado en todas y cada una de las islas, y un compromiso para que los ciudadanos de Balears puedan acceder a unos servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Eso pasa por cubrir las vacantes en la función pública y que se actualice ese complemento. Son 18 millones de euros que llevaremos a través de proposiciones no de ley.

P: Prohens lleva seis meses al frente del PP en Balears. ¿Cómo valora su trabajo?

R: Supone la llegada de la esperanza y el cambio de ciclo político que Balears quiere, necesita y puede tener. Tiene un gran compromiso con las islas, una gran capacidad de liderazgo y está impulsando un proyecto renovador. Es una mujer que transmite mucha fuerza, y eso es lo que la sociedad necesita para tener futuro.

P: ¿No estar presente en el Parlament puede suponer un inconveniente de cara a las próximas elecciones?

R: En otro político podría serlo, pero tratándose de Marga Prohens, no. No necesita el tú a tú con su adversario político. Tampoco lo necesita en una cámara con Armengol. Practica un tipo de política diferente porque ella tiene un diálogo directo con la sociedad balear, y esta tendrá la posibilidad de conocerla personalmente para compartir con ella el futuro de esta comunidad. Su fuerza supera esa circunstancia.

P: ¿Supone un cambio respecto al pasado del partido en Balears?

R: Su proyecto responde a una renovación que siempre es necesaria porque está llamado a estar constantemente en un proceso de recambio y de adaptación de los tiempos. Prohens ha sabido generar ese revulsivo en todo el PP de Balears.

P: Ya han empezado a llegar los fondos europeos y algunos analistas apuntan a esto como una ventaja electoral para Sánchez de cara a las elecciones de 2023.

R: Lo que nos preocupa es que los fondos europeos no son de Sánchez, sino de los españoles. Son la oportunidad que tenemos para levantarnos de la pandemia y afrontar con competitividad el futuro como sociedad. Por eso pedimos una autoridad independiente para la gestión, porque nos preocupa que se utilicen de manera arbitraria para buscar un rédito político. Estamos siendo muy vigilantes y beligerantes en la utilización de estos fondos para lo que no están previstos. Y también preocupa que lleguen más allí donde gobierna el mismo color político y no donde realmente lo necesitan.

P: Las encuestas pronostican una subida del PP, pero no podría gobernar sin el apoyo de VOX. ¿Les preocupa?

R: Estamos centrados en nosotros mismos y, además, en un único objetivo: seguir creciendo y que nuestro proyecto se siga ampliando. Queremos que el centro derecha se aglutine en torno a una única opción política. No dedicamos nuestro tiempo a estar mirando por el rabillo del ojo a Vox, sino a resolver los problemas de los españoles. Vivimos en un Estado fuerte, y donde los españoles que pensamos distinto podemos convivir en términos de igualdad.

P: Esta semana se ha conocido un caso de explotación de menores tuteladas en Madrid, como ocurrió en Balears y Valencia. ¿Ha habido poca autocrítica y poca sensibilidad con este tema?

R: Denunciaremos todas las veces que sea necesario que, cuando ocurre un caso así, la Administración no puede mirar hacia otro lado y tiene que ser la primera en dar explicaciones, como está haciendo la Comunidad de Madrid y no hizo Armengol. Deben asumirse responsabilidad y personarse en todas esas causas para proteger a todas aquellas menores. Hay una grandísima diferencia entre cómo están actuando unos y cómo actuaron otros. Aquí se ha intentado tapar y no seguir investigando para saber qué ha pasado. Además, el responsable de la gestión de menores en aquel momento ha sido ascendido políticamente. Mientras unos miran a otro lado, Madrid hace todo lo contrario.