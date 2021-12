Boulevard | Un abogado asocia a «Pepe Gotera y Otilio» la gestión de las fugas del avión marroquí

Los fenomenales Pepe Gotera y Otilio de Paco Ibáñez no frecuentan los escritos jurídicos. Nos atrevemos a concluir que el dúo de chapuceros estaba inédito como cita de autoridad en denuncias, recursos, autos o sentencias. Hasta que llegó Tomeu Vidal, con el encargo de defender a uno de los fugados del avión patera marroquí que desató el caos en Son Sant Joan. En su apelación a la Audiencia para lograr la libertad de su cliente, el abogado expone que «la falta de capacidad de reacción que calificamos más propia de Pepe Gotera y Otilio que de un Estado moderno, no puede ser apuntada» a su defendido.

En efecto, Pepe Gotera y Otilio podrían querellarse, por rebajarlos al nivel de los pésimos gestores de las fugas del avión marroquí. No son los únicos personajes históricos citados por Vidal en su recurso. Para despanzurrar el delito de sedición atribuido indiciariamente a su representado, el jurista del Consell Consultiu que también fue conseller de Cultura y presidente del Real Mallorca expone que «al ver a aquellos hombres jóvenes en la pantalla, ninguno nos pareció un Puigdemont». Y créanme, el letrado reconoce al expresident de Cataluña.

Vidal siempre va un paso más allá. La certera identificación del Estado con Pepe Gotera se completa equiparando a los migrantes fugados con veraneantes. Para anular las sospechas depositadas sobre unos pasajeros ligeros de equipaje, el letrado admite que su representado «viajaba con una mochila y con 380 euros, circunstancia esta que podríamos advertir en miles de turistas cada año en el aeropuerto de Palma».

Con permiso de la brillantez y la inventiva, nos alineamos con las dos juezas que han intervenido en este caso. Un abogado está obligado a recurrir al armamento pesado. Ahora bien, cada vez que escucho a los humanitarios a sueldo identificando a los invasores con angelitos, me pregunto qué hubiera pasado si ellos mismos o sus familiares se encontraran en el avión de Eurowings que aterrizaba, mientras Aena y las fuerzas policiales propiciaban el caos.

Yassine Jaouhari es el pasajero del avión patera que fingió el coma diabético en el origen del incidente. El Mundo informa de que tras ser detenido en Marbella mientras intentaba agredir a cuatro policías, gritó que «tengo toda la vida para buscaros y mataros. ¡Voy a violar a vuestras hijas, soy un asesino! Me da igual que me caigan 20 años». Nadie negará que poseen el temple adecuado para la repoblación de Mallorca junto a los centroeuropeos, en estricto cumplimiento de los designios de los humanitarios locales.

Revisando los mapas, el vuelo Casablanca-Estambul aterrizó en Palma describiendo una extraña trayectoria, motivada por el cierre del espacio aéreo argelino a los vuelos marroquíes desde septiembre. La ruptura de relaciones entre Argel y Rabat comporta secuelas inesperadas, no será la única factura de la crisis que pagará Mallorca.

Urban Rustic Hotels, que cuenta con el reconvertido cine Palacio Avenida entre sus tres establecimientos palmesanos, ha sido una de las víctimas de la crisis vigente, a traducir en un concurso de acreedores voluntario por insolvencia.

En la buena noticia del día, Pep y Julià son dos niños de Esporles de once años con discapacidad severa que en el domingo después de Reyes podrán disfrutar de un partido de baloncesto de gala montado en su honor. Han confirmado su participación los clásicos Berto Alzamora, Guillem Coll y Pablo Jiménez, también descolgará las botas Alberto Corbacho.

Jean-Marie Rossi es la persona que me ha estrujado la mano con más saña, el anticuario redujo mi extremidad a antigualla. En la foto que hoy nos ilustra, aquí estamos compartiendo una tarde veraniega en Marineland con el francés ahora fallecido, su entonces esposa Carmen Martínez-Bordiu Franco y su hija Cynthia Rossi. La familia se empleó a fondo para enriquecer nuestro reportaje gráfico. Antes habíamos departido en el chaletazo que ocupaban en la urbanización kuwaití Sol de Mallorca.

Carmen Martínez-Bordiu es una de las mujeres más libres que he entrevistado, su Rossi era antes reservado que hosco. Con posterioridad, las damas con mayor prosapia de Mallorca me detallaron el atractivo del anticuario. «Está considerado el mejor amante de París». Qué tiempos, en que no solo se valoraban estas habilidades, sino que podíamos incluso comentarlas.

Reflexión dominical matutina: «Si pensaras en el mañana, no habrías llegado hasta el hoy».