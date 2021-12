"Poder ayudar y que te ayuden es el equilibrio perfecto" y el resumen que hace una usuaria de la Jornada de Asesoría Jurídica Gratuita que hoy celebra Cáritas Mallorca. De 10 a 14 y de 16 a 18 horas nueve abogados y abogadas voluntarios atienden a la ciudadanía en materia laboral, de vivienda, familia y extranjería, eso sí, a cambio de un juguete de segunda mano.

La iniciativa solidaria, impulsada por la abogada Regina Inarejos, contaba a última hora del jueves con 185 personas inscritas, lo que a media mañana de este viernes ya se traducía en una cantidad considerable de juguetes. "Los pedimos de segunda mano porque la idea es que se restauren en el taller de Cáritas Mallorca, donde trabaja gente en situación de vulnerabilidad, para después destinarlos a las familias que atienden", explica Inarejos.

El sentimiento de todos aquellos que han sido asesorados por los letrados ha sido "satisfacción": "Tener acceso a un abogado a veces es complicado económicamente y gracias a la información que me han dado ya sé en qué situación estoy y qué debo hacer", explica Damaris Borja, una usuaria colombiana que ha acudido hoy a Cáritas con una consulta en materia de extranjería.

María Bianed, por su parte, se muestra agradecida por la iniciativa: "sé que intentan ayudar en la medida en la que pueden". Siente, eso sí, no haber conseguido "un juguete mejor" para ayudar a los demás: "Como no tengo trabajo, he traído el juguete más bonito que utilizaba mi nieta, un osito de peluche, pero me hubiera gustado traer uno nuevo", explica. Como Borja, Bianed ha acudido a la jornada de Cáritas con una consulta sobre extranjería, la materia más demandada. De hecho, de las 185 inscripciones, más de 90 hacen referencia a este ámbito, ya que como señala Marga Cortés, técnica de la ONG, "a nivel de comunidad autónoma existe un problema migratorio y por lo tanto una necesidad de información en extranjería importante".

"Lo de hoy es un milagro, que se junten diferentes abogados expertos que saben conectar con la gente, que están dispuestas a salir del despacho, es decir, bajar un escalón para hablar con otro vocabulario por voluntad propia, no es fácil de conseguir", se muestra orgullosa Cortés, que matiza: "Es la donación de juguetes, pero también de información y no hay ningún interés económico".

Así, facilitar el acceso a la justicia ha sido también el objetivo de la jornada. Lázaro Lucio, Alberto Fernández, Juana Amengual, Carmen Vargas, Margarita Palos, Fernando Conce, Patricia Fernández, Carolina Quintana , la propia Regina Inarejos, dos alumnas de Derecho de la UIB y Raquel Forteza y Chaymae Eljouhri han permitido que muchos ciudadanos que se sienten perdidos sepan qué pasos tienen que seguir para solucionar sus problemas jurídicos. "Es muy importante que la gente sepa qué tiene que hacer cuando no tiene opción de pagar un abogado", sintetiza la abogada especializada en materia de vivienda Patricia Fernández.

Cabe destacar que los abogados y abogadas en activo y las alumnas de la UIB que han participado en la jornada solidaria forman parte del proyecto Clínica Jurídica, un espacio de formación teórica y práctica para los alumnos de Derecho del último curso de la Universidad de las islas, que a través de casos reales, y supervisados por profesionales del mundo de la justicia, dan respuesta a aquellos que solicitan ayuda en este sentido a Cáritas. "Participar en esto te acerca mucho a la realidad, en la carrera es todo estudiar y estudiar, pero gracias a esto aprendes a tratar con la gente2, explica Raquel Forteza, estudiante de cuarto. Coincide con ella Chaymae Eljouhri: "Aprendes mucho con cada caso, porque sales del despacho a la calle y ayudas a la gente".