La compañía Telefónica ha presentado en Mallorca su centro de innovación tecnológica, un proyecto que va dirigido tanto hacia administraciones públicas, como para empresas. Dicho centro se ha trasladado de Barcelona a Palma y a través de esta iniciativa la compañía pretende mostrar las soluciones más innovadoras, que se desarrollan a través de las nuevas tecnologías. Son herramientas que permiten mejorar la gestión y sobre todo añadir más valor a la actividad que desarrollan administraciones y empresas.

La presidenta Francina Armengol ha visitado esta mañana la exposición que se ha instalado en la Cámara de Comerç de Palma y ha podido comprobar de cerca en qué consisten estas nuevas herramientas tecnológicas y que beneficios aportan. Armengol ha estado acompañada en su recorrido por el directivo de Telefónica, Jordi Gené, quién le ha explicado a la presidenta los beneficios que representa la utilización de estas herramientas tecnológicas.

Armengol ha señalado que uno de los muchos mensajes que nos ha dejado la pandemia sanitaria es la necesidad de acelerar la transformación digital y ha señalado que se trata de un proceso que aporta más democracia, efectividad y transparencia a la administración. La presidenta incidió en la necesidad de que la administración pública colabore con la empresa privada, para conseguir una mejor efectividad a través de este proceso tecnológico, y alertó de que se debe evitar que se produzca una brecha social porque muchas familias no puedan acceder a estos sistemas técnicos. “La crisis ha creado desigualdad y una de ellas es la brecha digital”, señaló. Aseguró también que la ayuda a la investigación sigue siendo una prioridad para su gobierno y señaló que para el futuro es necesario apostar por formar capital humano dedicado a la tecnología, que debe tener unas condiciones laborales dignas.

Por su parte, el director de Grandes Cuentas de Telefónica, Jordi Gené, explicó que el centro de innovación que presenta la compañía dispone de las herramientas tecnológicas que más demandan la administraciones locales y regionales, así como las empresas. Se trata de adelantos técnicos que logran mejorar la gestión.

Gené explicó a este periódico que las herramientas que se ofrece a la administración no tienen como principal objetivo ganar dinero, sino mejorar la gestión. Así se consigue una mayor satisfacción del ciudadano en su relación con la administración, ya que se logra facilitar la comunicación y resolver todas las gestiones con mayor facilidad. Puso el ejemplo de que ahora se pueda pagar los impuestos a través de un teléfono, lo que evita que el ciudadano tenga que trasladarse a una oficina municipal. En cambio, sobre los programas para las empresas privadas, el directivo de Telefónica incidió en que será muy difícil competir todos aquellos negocios que no apuesten por invertir en tecnología, incidiendo en que en los últimos años el coste de esta inversión ha bajado mucho. Gené explicó que apostando por la tecnología las empresas logran un doble objetivo: por un lado consiguen vender más y situarse mejor en el mercado, y por otro reducen costes, de tal forma que se logra mejorar la competitividad. “La empresa que no se digitalice no podrá competir”, insistió.