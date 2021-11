Consumo pone la lupa sobre las grandes marcas

El departamento balear de Consumo ha abierto a lo largo de este año numerosos expedientes sancionadores que han afectado a primeras empresas de sus respectivos sectores, un hecho que su director general, Félix Alonso, señala como demostración de que «en Balears no nos amilanamos ante las grandes marcas». Reflejo de ello es la apertura durante los últimos días de estos procedimientos contra BBVA, Goldcar, las plataformas turísticas Booking, eDreams y Rumbo, o contra los organizadores de la carrera Ironman, además de la tienda Primark de Palma.

Alonso señala que su departamento ha puesto la lupa sobre los servicios, al ser el área sobre la que se registran más reclamaciones, independientemente de la marca o del sector. Prueba de ello es el inicio de varios procedimientos sancionadores durante la última quincena de octubre. Hay que señalar que en estos casos las empresas afectadas disponen de un plazo para la presentación de alegaciones, por los que las sanciones que se proponen no tienen todavía carácter definitivo.

El expediente abierto a Goldcar, empresa de rent a car de fuerte implantación en Mallorca, se justifica por la suma de una falta leve y otra grave, con una propuesta de sanción conjunta que alcanza los 6.200 euros. Los hechos descritos se relacionan con unos comportamientos que han sido reiteradamente denunciados por la patronal de pequeñas empresas de alquiler de vehículos AEVAB. En concreto, el usuario denunciante afirma que se cargaron a su tarjeta por parte de esta empresa 250 euros alegando unos daños en el coche que alquiló que ya aparecían en el chequeo realizado antes de hacer uso de él, que no se le quisieron devolver, y que no le retornó una parte del dinero gastado en llenar el depósito para su devolución pese a que el acuerdo suscrito así lo exigía.

En el caso del BBVA, el expediente abierto también corresponde a una falta grave, con una propuesta de sanción de 24.000 euros, que se justifica por una presunta publicidad engañosa que aparecía en su página web en referencia a las explicaciones dadas sobre las ventajas de la aplicación del Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Turismo y pandemia

Varios de los expedientes iniciados durante los últimos días están vinculados a plataformas turísticas y se refieren a la actitud de las mismas por las cancelaciones de viajes registradas a causa del coronavirus.

Concretamente, hay una propuesta de sanción por valor de 23.100 euros contra Booking derivada de una acumulación de una falta leve y otra grave. Los hechos denunciados son la negativa a devolver el importe abonado por un viaje a Miami que no se pudo realizar a causa de la pandemia, pero agravado porque el precio del viaje se cobró en su totalidad antes de la fecha fijada en el contrato.

Hay dos expedientes contra Vacaciones eDreams. Una por falta grave, con propuesta de multa de 11.000 euros por cargar en una tarjeta de crédito el importe de una cuota como ‘miembro prime’ de una persona que no lo era y que no había facilitado los datos de dicha tarjeta, y un segundo, también por falta grave y una propuesta de sanción de 24.000 euros, por no querer devolver el dinero del viaje de un grupo que tuvo que cancelarse tras declararse el estado de alarma.

Por falta grave se propone una multa de 15.000 euros contra Rumbo por no devolver el dinero por la compra de seis billetes de avión, con un coste de 4.256 euros, que se cancelaron por el coronavirus, pese a que la aerolínea Qatar Airways ya había retornado a esa empresa ese importe para su reintegro.

Finalmente, en la lista aparece Ironman España por una falta leve y una propuesta de sanción de 3.600 euros, debido a que se negó a devolver 410 euros en concepto de la inscripción en la carrera que debía celebrarse en Alcúdia en mayo del pasado año y que se canceló por la covid-19.