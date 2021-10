«El mundo está lleno de datos estadísticos y saberlos interpretar es muy importante»

«Debería ser obligatorio hacer entendibles las nociones básicas de estadística»

Y de forma inversa, ¿se utilizan los medios de comunicación en las clases de matemáticas?

Me consta que sí, que hay profesores que utilizan datos que han aparecido en periódicos para explicar cosas concretas y de estadística en particular. Y en época de la pandemia todavía más. Expresiones como crecimiento exponencial o crecimiento lineal, que han salido de forma habitual en los medios, se han explicado en algunas aulas con ejemplos tomados de los medios de comunicación y así muchos alumnos han entendido que crecer de forma exponencial es mucha más rápido que hacerlo de forma lineal, solo por poner dos ejemplos básicos.

Así como la pandemia ha acelerado la investigación biomédica, ¿cómo ha influido en la investigación matemática?

Se ha llegado a la conclusión, más por parte de la Administración, de contar con los departamentos de matemáticas a la hora de tener datos médicos actualizados. La pandemia ha acelerado la necesidad de actualizar esos datos, cosa que podrá hacer con los que departamentos de matemáticas de las universidades. Para tomar decisiones se necesita tener datos fiables y actualizados. Y otra cosa muy importante: la pandemia ha demostrado lo necesaria que es la inversión en investigación y conocimiento.

Usted ha utilizado las redes sociales para dar, de forma casi diaria, información estadística sobre la incidencia del virus. ¿Cómo se le ocurrió esa idea?

Fue una iniciativa personal, sin que nadie me lo pidiera y, por supuesto, altruista. A partir de los datos que me facilitaba el Govern, yo elaboraba esa información, que ha sido muy compartida y que ha servido para que otros las ampliaran. Yo he sido el primer sorprendido del éxito de la iniciativa. Y es que, en el fondo, todos necesitamos conocer. Afortunadamente, la inquietud sobre el saber existe.

«En muchas de las asignaturas que se estudian, se hacen matemáticas, incluso sin saberlo»

¿Ha tenido presiones en un sentido u otro para que no publicara esos datos?

Rotundamente no. En algún caso he recibido críticas de por qué lo hacía. Hay que decir que yo no llegaba a conclusiones, simplemente daba datos de forma entendible.

¿Podemos predecir lo que pasará dentro de un mes, por ejemplo?

No. Los modelos matemáticos, en este caso, son muy difíciles de realizar, pues los parámetros son cambiantes y algunos incluso erróneos. Tomemos por ejemplo la velocidad de infectar, al principio parecía que todos infectábamos por igual, cosa que se ha demostrado falsa, hay personas que propagan más que otras. Con elementos tan cambiantes es muy difícil predecir. Y modelos que se habían realizado se han dado como poco fiables y por tanto se han eliminado. Las matemáticas han ayudado, pero con limitaciones. Es mejor decir «no lo sabemos», entonar el mea culpa, que continuar con modelos erróneos.

¿Son las redes sociales un buen camino para divulgar la ciencia?

Por supuesto, pues es en las redes donde hoy está el mundo, donde se comparten ideas. Sé de compañeros de profesión que las utilizan mucho en sus ámbitos de trabajo diarios.