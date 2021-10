Simón, la medicina espectáculo | Por Matías Vallés

Fernando Simón es la cara de la pandemia, el coronavirus a la española, la banda sonora de los gráficos de nuevos contagios. No soy fan, a diferencia de la militancia izquierdista. Sin embargo, me ha admirado su capacidad de defender absurdas medidas políticas en las que obviamente no creía, para revestirlas de un ropaje científico y venderlas como propias.