«Cualquier persona dispuesta a ayudar puede ser rotario»

¿Para ser rotario es necesario tener mucho dinero?

En absoluto, lo principal que se necesita es el compromiso de ayudar a los demás. Es verdad que hay socios que tienen mucho dinero, pero los hay que son personas con una capacidad económica normal, pero se sienten identificados con los ideales de la organización.

¿Cómo llega un rotario a ser nombrado gobernador de esta organización?

Es un cargo voluntario, al que te presentas y te votan. No te puedes presentar de forma individual, sino que debe ser tu club el que te presenta. El mandato dura un año y te tienes que dedicar casi en exclusiva a desarrollar este trabajo. Antes de ser nombrado gobernador debes superar un periodo de formación que dura tres años.

¿Cuál es el trabajo que desarrolla el gobernador?

El principal de todos es coordinar la labor que desarrollan todos los clubes, que se organizan de manera autónoma. Y sobre todo prestarles ayuda a conseguir que se cumplan los proyectos que se están realizando. Hay que tener en cuenta que estamos coordinando centenares de proyectos, por lo que la labor es muy intensa.

Explíqueme cómo es el perfil del rotario.

En términos generales el rotario suele ser un empresario, profesional liberal o jubilado. Pero hay perfiles de todo tipo.

¿Y qué beneficios se logran siendo rotario?

El principal de todos ellos es que te ayuda a ser mejor persona, porque se trata de pertenecer a una organización que pretende mejorar la sociedad ayudando a las personas que más lo necesitan. El que quiera ser rotario debe saber antes que te implicas para ayudar, no para que te ayuden.

En ocasiones se ha dicho que ser rotario es una especie de militancia en una organización de masonería.

Pero eso no es cierto. Es una organización que se creó para ayudar a la sociedad y que desde que existe ha conseguido ayudar a mucha gente que lo necesitaba.

¿Hay personas que se convierten en rotarios para realizar negocios?

No está prohibido realizar negocios entre los propios socios. Por ejemplo, durante el confinamiento conseguimos financiar la compra de miles de prendas sanitarias gracias a la influencia que supone que socios rotarios podían tener acceso a la compra de todo el material. Pero insisto, el principal objetivo de ser rotario es mejorar la sociedad a través de la ayuda a las personas que lo necesitan.

Es decir, ser socio no es solo reunirse una vez por semana para comer.

Por supuesto que no. Ser rotario no es pertenecer a un club gourmet. Insisto en que se trata de comprometerse a servir y no a servirse.

Pocas personas saben que los rotarys son los culpables de que la enfermedad de la polio se haya prácticamente erradicado.

Así es. Se trata del programa estrella de la organización. Hace 36 años que nos comprometimos a terminar con la polio en todo el mundo y prácticamente lo hemos conseguido. Solo hay constatados dos casos, uno en Afganistán y el otro en Pakistán.

¿De qué forma se han implicado los rotarys en este proyecto sanitario?

Pues aportando el dinero necesario para poder comprar la vacuna y repartirla por todos los lugares del mundo. Hemos contado con más ayuda. Por ejemplo, Bill Gates, por cada euro que invertíamos nosotros, él invertía el doble. Y aunque se trate de una enfermedad que prácticamente ha desaparecido, no podemos bajar la guardia porque pueden aparecer nuevos brotes.

¿A qué se debe que se conozcan tan poco los proyectos en los que colaboran los clubes de rotarios?

Se debe sobre todo a que tenemos un grave problema de comunicación. Siempre que puedo lo digo a los socios, que hay que dar a conocer los proyectos, porque al final solo los conocen los propios rotarios. Estamos trabajando en dar a conocer más cuál es nuestro trabajo.

¿Cómo son los clubes rotarios de Mallorca?

Son muy parecidos a los del resto del país. Pero es cierto que los clubes de Mallorca disponen de muchos socios, lo que facilita que se puedan desarrollar sus proyectos solidarios.

¿Es cierto que antes la organización no aceptaba mujeres?

Es cierto, pero esta condición ha cambiado. Las mujeres están integradas en la organización. De hecho, hay muchas mujeres que son presidentas de los clubes y realizan una gran labor.

¿Con la pandemia los rotarios están recibiendo más peticiones de ayuda?

Las consecuencias de la pandemia han sido terribles. Ves de cerca situaciones muy complicadas y mucha gente lo está pasando mal. Uno de los objetivos de los rotarios es, precisamente, ir ayudando a estas personas que han resultado tan castigadas por esta situación.

¿Los rotarios reparten dinero?

Nunca. Lo que se hace es financiar proyectos de ayuda. Cuando alguien necesita realizar un proyecto de mejora, nos pide ayuda y nosotros le ayudamos a financiarlo.

¿Ser rotario engancha?

Desde luego que sí. Es cierto que se viven momentos muy complicados, porque eres testigo de situaciones muy dramáticas. Pero al mismo tiempo desarrollas una labor altruista que te llena como persona. No se puede lograr más satisfacción cuando consigues con tu colaboración ayudar a personas necesitadas.

¿Les molesta que les comparen con una ONG?

No nos molesta, pero no lo somos. En realidad somos una asociación de voluntarios que estamos al servicio de la comunidad, con el objetivo de ayudar y mejorar la sociedad.