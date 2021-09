La Plataforma contra los Megacruceros ha denunciado que este lunes coinciden en el puerto de Palma cuatro grandes buques, la cifra más alta de los últimos dos años, y que supone el desembarco de casi 15.000 personas y una contaminación equivalente a la de 80.000 coches.

Entre esta madrugada y la mañana, han atracado en el puerto los cruceros Mein Schiff 4, Harmony of The Seas, el Norwegian Epic y The World. “Desde la Plataforma contra los Megacruceros lamentamos que las instituciones encargadas de velar por la salud y bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente, pese a reiterar públicamente que hay que cambiar el modelo turístico, no hayan tenido voluntad de impedir escenarios como el que vivimos en el puerto de Palma hoy”, ha manifestado esta entidad en un comunicado.

La Plataforma ha reiterado que el turismo de megacruceros “es insostenible en términos sanitarios: transportan a miles de personas en un espacio cerrado, desembarcando de puerto en puerto, algo sin sentido en un contexto de pandemia”. Sobre esto, recuerda que todavía están esperando que se establezca la comisión de coordinación para implementar medidas y protocolos sanitarios que la Autoridad Portuaria de Baleares anunció en mayo.

“Por otra parte, la composición de su combustible, con óxido de azufre, óxido de nitrógeno y nanopartículas, ha demostrado ser cancerígena”, ha añadido la Plataforma.

Desde el punto de vista medioambiental, esta entidad sostiene que los cuatro megacruceros consumen más combustible que 80.000 coches.

Socialmente, la Plataforma también ha considerado “insostenible” que 15.000 personas desembarquen en Palma, concentradas en pocas horas y en unas pocas calles, hecho que “colapsa la vida de la ciudad y la hace intransitable”. “Ni siquiera tiene sentido en términos económicos, ya que esta modalidad de turismo se caracteriza por su régimen de ‘todo incluido’, por lo que los turistas no consumen”, ha añadido esta entidad que rechaza los megacruceros.

El comunicado reitera la petición de que haya una moratoria sobre el turismo de cruceros, para estudiar su impacto desde diferentes puntos de vista, y reclama que solo haya un crucero al día como máximo.