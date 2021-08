«Las mujeres de Afganistán deben tener prioridad como refugiadas»

«Sabíamos que el control del gobierno era ficticio porque dependía de la ayuda americana, pero ha sido una sorpresa que haya caído tan rápido. Sin duda, ha sido un error por parte de inteligencia norteamericana muy preocupante», sostuvo. Una crisis social que no se puede entender sin un estudio más exhaustivo.

«Si no hay una valoración global e histórica de la influencia que tienen otros estados sobre Afganistán no se puede explicar lo que ha pasado ni lo que podría ocurrir en el futuro. Habrá que analizar qué intereses pueden tener países como Rusia, China, Emiratos Árabes o Arabia Saudí», argumentó la docente. Respecto a la salida de Estados Unidos de manera abrupta, Capellà entendió el razonamiento que ofreció Biden, aunque no cree que desaparezca el interés norteamericano sobre esta zona.

«No se puede mantener una ocupación o guerra sin que haya un relevo por parte de la población y de un gobierno propio, llega un punto en que es insostenible. Sin embargo, dudo mucho que dejen de estar interesados en Afganistán, ya que el gran beneficiado de estos veinte años que ha durado la guerra ha sido la industria armamentística», detalló.

Acogida en Balears

Uno de los efectos que se desencadena con la llegada de los talibanes al poder es la marcha de muchos ciudadanos afganos para sobrevivir. En este contexto, la Unión Europea deberá coordinar un plan para estas personas, según explicó la profesora de la UIB. «Cuando hay una avalancha de personas que entran por las fronteras, la UE tiene que corroborar los compromisos de los estados miembros con las personas que huyen de su país». Desde su punto de vista, el grupo de las mujeres debe ser uno de los primeros en ser acogidos por el resto de países. «El colectivo de las mujeres debería tener prioridad como refugiadas ya que son objeto de persecución por el hecho de ser mujeres. Es un motivo para decir que están en grave peligro si continúan bajo el poder de los talibanes».

Asimismo, Balears ya se ha ofrecido para acoger a estos refugiados, algo que lleva haciendo mucho tiempo con los colectivos vulnerables, según relató Capellà. «Ya hace mucho tiempo que el Govern se ofrece a recoger refugiados y es muy buena noticia. La cuestión aquí será ver qué pasa con estas personas cuando lleguen a España, qué recursos se le ofrecen y durante cuánto tiempo pueden estar aquí. Desde el Ejecutivo balear hay voluntad y disposición para dar una acogida adecuada pero es algo que dependerá del Gobierno central».

Respecto a cuántos refugiados afganos podrían acoger las islas, la docente indicó que «actualmente hay colectivos numerosos que ya están siendo acogidos. Dependerá del número de personas que puedan llegar y las capacidades que tengan las instituciones encargadas».