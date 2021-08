Los servicios de emergencias han auxiliado en los últimos dos días a nueve excursionistas en apuros por la ola de calor, algunos con problemas de deshidratación, durante sus caminatas por la Serra de Tramuntana. Los Bombers de Mallorca, la Guardia Civil y Protección Civil asistieron a los afectados, que no han precisado asistencia médica. Sí tuvo que ser trasladado a un hospital un hombre que sufrió un golpe de calor en Llucmajor. El 112 volvió a reclamar este jueves que se eviten las excursiones ante el riesgo que suponen las altas temperaturas de estos días, que llegarán hasta los 40 grados y no descenderán hasta el lunes, según las previsiones.

La alerta es también máxima en los bosques, con buena parte de Mallorca en riesgo extremo de incendios forestales. La conselleria de Medio Ambiente ha suspendido todas las autorizaciones de uso de fuego en todas las islas hasta el próximo domingo.

Agotados y deshidratados

La canícula ha propiciado varios incidentes en la Serra de Tramuntana. El miércoles, poco antes de las cuatro de la tarde, cuatro excursionistas alemanes pidieron ayuda a los servicios de emergencias desde el Coll de l’Ofre, entre Escorca y Sóller, porque estaban agotados y deshidratados al haberse quedado sin agua durante su ruta. Los afectados facilitaron sus coordenadas y efectivos de los Bombers de Mallorca y Protección Civil fueron en su busca para atenderlos. Cuando los efectivos de emergencias estaban ya sobre el terreno, el grupo comunicó que había conseguido agua y reanudado la marcha hasta Biniaraix.

La situación no fue mejor este jueves. Poco después de las once y media de la mañana, un excursionista pidió auxilio desde los alrededores del Puig Major. Había llegado hasta la zona militar del pico, donde miembros del Ejército le habían ordenado que se marchara. El hombre continuó su camino pero acabó desorientado y se quedó sin agua. Llegó hasta un enclave en el que acabó atrapado. No podía seguir ni retroceder y apenas tenía cobertura de teléfono móvil.

Al lugar acudieron especialistas de los Bombers de Mallorca desde el parque de Sóller y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil. Los equipos de emergencias lo rescataron y, tras comprobar que su estado era bueno, lo llevaron hasta su vehículo.

Un hombre fue hospitalizado por un golpe de calor cuando caminaba por una carretera en Llucmajor

Casi al mismo tiempo, hacia la una menos cuarto de la tarde, cuatro jóvenes francesas de entre 22 y 25 años pidieron ayuda. Estaban en la zona del Portell de sa Costa, en Escorca. También se habían quedado sin agua y estaban en apuros. Bomberos y guardias civiles las localizaron y las evacuaron en el helicóptero del instituto armado.

A estos incidentes se suma el golpe de calor que sufrió un hombre el miércoles cuando, hacia las cuatro de la tarde, caminaba por la carretera que une Llucmajor con el polígono. Voluntarios de Protección Civil lo atendieron hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó a un hospital para que fuera atendido.

El 112 volvió a lanzar un mensaje a través de las redes sociales, tras esta sucesión de rescates, para que se eviten las excursiones durante la ola de calor que azota Balears.

Hasta el lunes no refrescará

Durante la jornada de este jueves se alcanzaron los 40 grados en Porreres. En Binissalem, Llucmajor y Escorca llegaron a 39 y en Palma, Manacor, Petra, Sineu, Campos, Santa Maria y Artà el termómetro marcó 38, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Y las previsiones apuntan a que el calor continuará durante lo que queda de semana. Para este viernes está previsto que las mínimas nocturnas oscilen entre los 25 y los 30 grados, con máximas que podrían superar los 40 grados en buena parte de Mallorca. Ante esta situación, se mantiene activada la alerta naranja. El cielo estará poco nuboso o despejado y el viento soplará flojo del este y nordeste con brisas débiles por la tarde.

La Aemet prevé que tanto el sábado como el domingo las temperaturas sigan rondando los 40 grados en todo el archipiélago. La ola de calor será historia a partir del lunes , con máximas que no pasarán de los 30 grados durante el principio de la próxima semana, según la previsión.