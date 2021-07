Marga Prohens se ha convertido este mediodía como nueva presidenta del Partido Popular de Balears, con un apoyo casi unánime del partido. Ha logrado el 99.78% de los apoyos en este congreso extraordinario para elegir a la nueva líder balear del PP, que optará a la presidencia del Govern.

En su segundo discurso, Prohens quiso agradecer la presencia de Pablo Casado, presidente del PP nacional, al que señaló como próximo inquilino de la Moncloa. "No puedo imaginarme un mayor orgullo que iniciar este camino con Pablo Casado. Siempre fuiste el mejor y por eso en Baleares no te fallamos y no vamos a fallar para llevarte a la Moncloa", señaló la presidenta. "Necesitamos un presidente que crea en el potencial de estas islas. Queremos que la voz de esta gente se escuche en el gobierno de España".

Prohens fue agradeciendo la presencia en el Palau de Congresos de Palma de todos los líderes nacionales, que han querido arroparla en este nombramiento como presidenta del PP balear. Y destacó sobre todo su agradecimiento a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras.

No faltaron tampoco agradecimientos a todos los políticos del PP en Baleares a los que agradeció su apoyo para liderar el partido en los próximos años. "Es el discurso más importante que pronunciaré. Afiliada al partido desde nuevas generaciones soy muy consciente de lo que represento".

La nueva líder conservadora habló de libertad y de buena gestión, y en contra de las imposiciones políticos. "Creo que la política está hecha para regular, pero no puede sustituir el poder de la gente. No creo en un pueblo que sigue ciegamente a un líder. Balears ha de recuperar el protagonismo a la gente y por eso nosotros arreglamos la economía, y los otros la estropean".

Prohens se mostró ilusionada ante el reto que acepta, que pasa por conseguir la presidencia del Govern. Por ello, se comprometió a ser "la defensora de todas las islas y defenderé la libertad por encima de todo. El PP es el futuro, es el cambio que os ofrecemos. El cambio es imparable."

La nueva presidenta del partido en Balears dedicó un caluroso recuerdo a su familia, a sus amigos y también a su antecesor, Gabriel Company, al que agradeció que asumiera el control del PP en un momento muy complicado.

El discurso que ha cerrado el congreso ha sido el que ha pronunciado el presidente nacional del PP. Pablo Casado quiso agradecer el proyecto que asume Prohens. "Va a seguir la estela de un partido y en dos años va a poner las islas en el sitio que se merece. Seguro que será la próxima presidenta de estas islas". El líder nacional lanzó un mensaje de apoyo a la actividad turística y criticó los ataques que ha sufrido esta industria, así como la criminalización que ha venido sufriendo los sectores de la hostelería. Casado se comprometió a si gobierna retirar la ecotasa, así como las tasas aeroportuarias. Como también se comprometió a eliminar todos los impuestos relacionados con las herencias.

El líder nacional del partido criticó con dureza el viaje que ha realizado el presidente Pedro Sánchez y el ridículo que representa que no haya sido recibido en audiencia por el presidente norteamericano.

Cuestionó también la falta de ayudas a los sectores claves de la economía, mientras que el Gobierno aprueba una ayuda millonaria a una línea de aviación chavista.

El congreso se cerró con una imagen de unidad y con el principal propósito de recuperar en dos años el poder en Baleares.