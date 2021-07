Más de 57.000 de los baleares más vulnerables, aún sin vacunar

Este porcentaje correspondería a las 356.019 personas con estas edades que hasta ayer habían sido inmunizadas con doble pauta frente al virus pandémico.

El propio Servei de Salut califica a estos cuatro grupos de edad (los mayores de ochenta y las franjas de 79/70 años, 69/60 y 59/50) como los «más vulnerables y con mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves en caso de contagio por Sars-Cov-2» y, no obstante, no parece haber adoptado ninguna estrategia especial para proteger más a unas personas que, debido al actual nivel de propagación del virus y a la alta probabilidad de que sean contagiados por sus hijos o nietos adolescentes, tienen más papeletas que nadie de acabar engrosando las cifras de nuevos ingresos hospitalarios por covid-19.

Sobre las 57.814 personas que aún no se han vacunado, el Servei de Salut admitió que desconoce cuántas de ellas no lo han hecho por carecer o no haber concertado una cita para ponerse el fármaco, cuántas ya se habrían inoculado una dosis y estarían aguardando a que llegue la fecha para completar la inmunización y cuántas no lo han hecho por no tener la intención de hacerlo.

«El porcentaje de población mayor de 50 años que ya lleva las dos dosis es aproximadamente un 86%. El resto que no lleva la pauta completa, puede ser por varios motivos: que lleve solo una dosis y esté pendiente de la segunda; que haya pasado la covid-19 en los últimos 6 meses y tenga menos de 65 años; que no se les haya localizado o que no quieran vacunarse. Dentro de este grupo, no podemos diferenciar los distintos supuestos porque no los registramos», admitieron desde el Servei de Salut.

Este departamento actualizó los datos de vacunación de estas franjas de edad facilitados el miércoles y señaló que el 82,8% del colectivo de baleares con edades comprendidas entre los 50 y 59 años ya habrían recibido la pauta completa, lo que implica que 137.327 ya habrían recibido las dos pautas vacunales y 28.526 aún no lo habrían hecho por alguna de las causas explicadas más arriba.

Del colectivo de 60-69 años, continuó el IB-Salut, estarían vacunados completamente el 77,7% de ellos , 91.106 personas, y restarían por hacerlo 26.147.

A partir de los 70, solo 3.141

Y a partir de los 70 años, la participación en la campaña de vacunación universal contra la covid-19 sería más entusiasta, a tenor de los datos oficiales facilitados. Así, el 96,1% de los ciudadanos con edades comprendidas entre los 70 y 79 años ya estarían vacunados con la doble pauta, 77.411 personas, y restarían 3.141 por hacerlo.

Y el 100% de los mayores de 80, siempre según los datos oficiales facilitados, también estarían ya inmunizados, lo que implica que los 50.175 baleares que han superado las ocho décadas de existencia han optado de forma unánime por inocularse las dos dosis vacunales.

Así, de todos los nacidos antes de 1951 que todavía residan en alguna de las islas de este archipiélago, tan solo restarían por vacunarse las citadas 3.141 personas. Y desconocemos cuántas de ellas ya llevarán alguna dosis de las vacunas circulando por sus venas lo que les protegerá en parte.