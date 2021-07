Coronavirus en Baleares: Seiscientos casos más y una incidencia descontrolada encienden las alarmas

Hace solo un mes, pocos días antes de Sant Joan y de la reapertura del ocio nocturno, la incidencia era de 44 casos por cien mil habitantes y una docena de contagios al día. El número de infectados retrotrae a la cuarta ola, pero por ahora no ha puesto a prueba la capacidad hospitalaria, con el 6% de las camas ocupadas por pacientes covid.

«¿Que este aumento es preocupante? Claro que lo es. Por eso pido que todo el mundo se proteja, porque esto no ha pasado. También en los exteriores porque la mascarilla se tiene que mantener si hay aglomeraciones. Y la gente se tiene que aislar diez días cuando ha sido contacto estrecho o positivo porque esta variante [delta] es muy contagiosa y alguien puede salir e infectar a cincuenta o cien más. No tendría ningún sentido que después de todos los sacrificios que hemos hecho lo tirásemos todo por la borda. Además, estamos a pocas semanas de tener inmunidad de grupo, que pensamos que será a finales de agosto», valoró ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de visitar una nueva sala de radiología y una nueva resonancia magnética en el hospital de Son Llàtzer.

«Otros parámetros»

La jefa del Ejecutivo atribuyó este aumento de contagios «a la población flotante» en verano por la llegada de turistas, y aplazó a la próxima semana la aplicación de posibles restricciones. «Siempre hemos planteado una desescalada lenta, recuerdo que la justicia no nos aceptó ni el toque de queda, ni las restricciones de grupos sociales. En estos momentos trabajamos en las medidas que se tengan que tomar la semana que viene. Analizando la situación sanitaria y la jurídica, porque tenemos las competencias que tenemos», subrayó Armengol.

Hace tiempo que la incidencia en Balears se adentró en zona de riesgo. Las islas están bajo la lupa de Alemania y Reino Unido, cuyos turistas son este verano más necesarios que nunca para mantener a flote la economía de las islas. Sin embargo, la presidenta del Govern indicó que la incidencia ya no es el baremo prevalente para determinar la movilidad de los turistas. «Los países no solo miran la incidencia acumulada, que es una cifra que depende mucho de la cantidad de pruebas que hace cada comunidad autónoma. Y hay comunidades que no están haciendo el mismo número de pruebas que nosotros y no sabemos sus incidencias reales. Además, nosotros tenemos una población flotante muy alta en verano que desvirtúa la realidad. La incidencia es un parámetro muy importante, pero hay otros como la vacunación, la capacidad hospitalaria, de rastreo y de secuenciación de las diferentes variantes», destacó la presidenta.

«Estamos teniendo una situación de muchos contagios, pero muchísimos no tienen necesidad de ingreso porque las personas más vulnerables ante esta enfermedad están vacunadas con doble pauta», añadió.