Arranz: «Puede que estemos en una nueva ola, pero no tan grave»

«Parece que la incidencia a siete días se va enlenteciendo un poco por lo que puede ser que estemos ante una nueva ola, pero desde luego no será tan grave como las anteriores. Queda mucho verano por delante y no me pidan que evalúe la situación epidemiológica de más allá de dos o tres días».

De esta manera analizaba ayer la coyuntura actual el portavoz del comité de la covid-19 en Balears, Javier Arranz, haciendo especial hincapié en la situación de Menorca que, con una incidencia acumulada a 14 días (IA14) de 670 casos por cien mil habitantes, era la isla más perjudicada de una comunidad que registraba ayer una IA14 de 199,8 casos por cien mil lo que la volvía a situar, por segundo día consecutivo, en riesgo alto según los estándares marcados.

Así, reveló que el cribado masivo realizado el lunes en Ciutadella a 232 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años se saldó con 10 test de antígenos positivos con una elevada tasa de positividad del 4,3%, destacó.

No obstante, pese a que advirtió de que aún aumentarán los contagios en Menorca debido a estos cribados, auguró que la incidencia acumulada a 7 días empezará a bajar la próxima semana.

Que los contagios son ahora cosa de jóvenes lo demuestra el hecho de que la IA14 en la franja 16/29 era de 2.500 casos en Menorca, de 600 en Mallorca y de 300 en Eivissa.

Abogan por elevar las inspecciones para evitar que jóvenes en viaje de estudios provoquen un nuevo megabrote

Para reducir esta elevada incidencia en Mallorca, el portavoz adelantó que se harán cribajes también aquí pero «no al estilo de Menorca». Así, reveló que se está valorando hacer cribajes por franjas de edad en las zonas donde la incidencia sea más elevada o incluso cribajes móviles en barrios. «Queremos aproximarnos lo máximo posible a la gente joven que queremos cribar», concretó.

Sobre la posibilidad de que jóvenes en viajes de estudio en Mallorca en estos momentos o los que estén por llegar puedan reproducir el megabrote de estas últimas semanas, Arranz abogó por incrementar las labores de inspección y supervisión de las actividades que se les ofrecen en los hoteles en los que están alojados como mejor manera de evitarlo.

Más de un millón de dosis

Por último, el pasado lunes se supero el millón de vacunas puestas en esta comunidad (1.010.525 dosis) al inocularse en esa jornada un total de 18.215 fármacos.