El periodista y escritor Ernesto Ekaizer presentó ayer en el Club Diario de Mallorca El Rey al desnudo. Historia de un fraude, un libro que escribió mientras entraba y salía del hospital a consecuencia de la covid —«ahora estoy en observación permanente»— y en el que describe la cara B de la monarquía de Juan Carlos I con la precisión de quien maneja las mejores fuentes.

En una conversación con la directora de este rotativo, Marisa Goñi, Ekaizer repasó la trama de escándalos económicos que han puesto en jaque a la Corona —incluyendo las acusaciones de fraude fiscal—, de la relación del rey emérito con la aristócrata alemana Corinna Larsen —«empezó siendo su amante y ha acabado convertida en su principal acusadora»— y del papel protagonista, a su pesar, de la judicatura española y los medios de comunicación.

El núcleo del libro es la donación de cien millones de dólares del rey emérito a su examante en agosto de 2008. A partir de ahí el periodista chileno fue trabajando «en círculos concéntricos» para tejer un relato profuso en datos en el que flotan personajes menos conocidos por la opinión pública pero claves para entender la trama. Hay héroes como Yves Bertossa, el fiscal del cantón de Ginebra que abrió la investigación; y villanos como los jueces españoles a los que Ekaizer reprocha su desidia a la hora de investigar al exmonarca.

El asidero de Suiza

«Si no fuera por Suiza, no tendríamos investigación», enfatizó el periodista, al tiempo que advirtió de que los jueces españoles tienen ahora sobre la mesa tres posibles causas contra el rey emérito. «Si finalmente deciden no abrir ninguna de las tres investigaciones, tendré que asumir que es impracticable que haya una transición en la justicia española», lamentó Ekaizer.

El escritor destacó «una de las cosas más fascinantes» de la trama en torno al rey Juan Carlos. «La Zarzuela ha tenido noticia del procedimiento abierto en Suiza desde el primer día, por lo que ha tenido dos años para montar su estrategia: no contaminar el reinado de Felipe VI. El esfuerzo para conseguirlo ha sido sublime, y su culminación fue obligar a Juan Carlos a abandonar España», indicó el escritor sobre el exilio del rey emérito en Abu Dabi desde el pasado agosto.

El destino elegido no fue casual: «Juan Carlos llevaba años cortejando a esas monarquías. En 2007 llegó a decir que la monarquía Saudí estaba haciendo una transición similar a la que había hecho España», recordó.

Donde sí hay contaminación es en las instituciones, advirtió Ekaizer, las que desde una Transición en apariencia modélica han estado al servicio del rey. «¿Han hecho algo más que estar a su servicio?», le preguntó Goñi. «El descontrol de la situación que desemboca en la filtración de los audios te da un cuadro de descomposición y de corrupción de las instituciones. La institución monárquica ha jugado con fuego durante años, con toda la prensa mirando hacia otro lado y sintiéndose inmune completamente», subrayó.

Buena parte de los audios filtrados están protagonizados por el excomisario José Manuel Villarejo y por la propia Larsen, con la que Ekaizer ha mantenido varias conversaciones. «Corinna es una fuente interesada, está imputada y quiere quedarse con el dinero. Es muy lista, domina el español, pero solo quiere hablar en inglés o en francés para tomar distancia», explicó el autor de El Rey al desnudo.

Asimismo, defendió que las «actividades fraudulentas» del rey emérito «deberían quedar fuera de la inviolabilidad» que le reconoce la Constitución.

«Blindar» a la monarquía

Los esfuerzos de la Casa Real por separar los destinos de padre e hijo parecen estar dando sus frutos, con los cómplices habituales. «Trabajan en eso y los medios de comunicación lo compran. Les da igual porque no quieren verse obligados a investigar a Felipe VI. Veremos qué pasará, dependerá de si afloran más cosas o de si Corinna tiene más información. Y probablemente la tenga después de cuatro años de relación», advirtió el periodista chileno.

«Existe el deseo de blindar a la monarquía porque con Felipe VI se la juega. Y una repetición de la jugada acaba con ella. Veremos si ha quedado algún cabo suelto», sugirió Ekaizer.

Presentó la charla Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética. «El libro se bebe, no se lee. Es ameno, interesante, con muchos datos y personajes de los que no habían oído hablar hasta ahora. Siempre digo que si uno quiere saber lo que se cuece en el Consejo Judicial, que pregunte a Ernesto Ekaizer», elogió.

Su lectura, confesó el vicepresidente, ha refrendado su republicanismo. «En un referéndum en el que pudiéramos pronunciarnos sobre la forma del Estado, tengo claro que votaría por la República. Y más después de leer el libro. Solo la contención a la que me obliga el cargo me impide gritar ante el micrófono ‘viva la República’», afirmó.