El 15 de marzo del año pasado Es Rebost tuvo que echar el cierre en Son Sant Joan, como tantos otros negocios, por el estado de alarma declarado el día antes por el Gobierno central. Casi quince meses después volverá a la actividad, a partir del jueves.

Lo confirma Helmut Clemens, propietario de la cadena de comida mallorquina. «Estamos contentos», dice sobre el regreso de la franquicia de su firma. La buena noticia, que supondrá que otro grupo de trabajadores de la isla saldrán de un Expediente de Regulación de Empleo, llega porque Aena abrirá el jueves 3 de junio el módulo D del aeropuerto, que permanecía cerrado por los ajustes que llevó a cabo el gestor por la pandemia.

La franquicia de Es Rebost está en manos de Select Service Partner (SSP), compañía británica que gestiona otros tres negocios más en Son Sant Joan, que de momento seguirán cerrados.

Con la caída del tráfico aéreo y las restricciones a la movilidad, Aena adaptó la terminal al descenso de pasajeros, dejando solo operativos los módulos B y C para embarcar. Tras la reapertura del módulo D, seguirá cerrado por ahora el A, el de los pasajeros de los países no Schengen, entre ellos los británicos.

Los servicios comerciales, con el conflicto sin resolver entre arrendatarios y Aena por el cobro de los alquileres, se van activando. Además de la farmacia, de la planta 2, en facturación, y las máquinas vending repartidas por la terminal, en la zona de llegadas está abierta la cafetería Paul, nuevo local de la empresa Areas, la principal concesionaria de servicios de restauración en Son Sant Joan (incluidas las expendedoras automáticas).

En la zona de salidas, en la planta 4, están abiertas las tiendas Mallorca Duty Free, Hard Rock, La Ensaimada 1854, Mango, Lol Kids, Camper, Tech&Fly y Relay. En el módulo B de embarque Café-Café y en el C, también de embarque, las tiendas A box of, Sunglass Hut, Hard Rock, Natura, Swarovski, Superskunk, Love Me, Sibarium y Relay y los puntos de restauración Paul/Farggi y McDonald’s.