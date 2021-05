Reino Unido excluye de su advertencia de no viajar a Canarias, pero no a Baleares

Reino Unido mantiene a Canarias fuera de su recomendación de no viajar a España. Si bien el archipiélago atlántico sigue en ámbar, como todo el resto del país, el Foreign Office le reserva esa consideración especial tan confusa como inexplicable, al duplicar a día de hoy en incidencia de contagios de coronavirus a Balears, donde, por contra, el gabinete de Boris Johnson aconseja no viajar.

En su última actualización de las recomendaciones para viajar, con fecha de este viernes, el Foreing Office mantiene esa particular consideración con Canarias, que no tiene con Balears. «Nueva información relativa a los cambios en los requisitos de entrada en España si viaja desde el Reino Unido a partir del 24 de mayo. No se han realizado cambios en el nivel de nuestras recomendaciones de viaje para ninguna región de España. Seguimos desaconsejando todos los viajes a España, excepto los imprescindibles, incluido a Balears, pero excluyendo Canarias», se puede leer hoy en la web del Foreign Office.

Una excepción con el archipiélago atlántico de la que ya informó a finales de abril este diario, y que pese a la confusión generada entre los propios británicos, que no saben si viajar o no, ahora se mantiene. La exclusión de Canarias del resto de España se hace difícil de entender tanto por el hecho de que eso no la libra de seguir, como el resto del país, en el color ámbar del semáforo de destinos del Reino Unido, que exigiría además de PCR, cuarentena a los turistas a su vuelta, como por el nivel de incidencia de la covid, este sábado de 84 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que Balears, y superior también con otras comunidades como Comunidad Valenciana, Murcia o Asturias.

Sin cambios por ahora

De momento, el veto del Reino Unido para viajar a Balears, es la peor noticia en este inicio de temporada turística en las islas, a las que, no obstante, otros destinos como Alemania, Países Bajos o los países nórdicos sí permiten viajar sin necesidad de cuarentenas ni PCR a su vuelta. A diferencia del verano pasado, Reino Unido no ha distinguido de la península a Balears, pese a tener una incidencia similar a Gran Bretaña o a destinos donde sí se permite viajar, como Portugal. Por el momento, Reino Unido no sacará a España del ámbar mientras no baje más la incidencia, por lo que, pese al descenso de los contagios a 14 días de 250 a 138 en los últimos días en el conjunto del país, no se prevén todavía cambios.