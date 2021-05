Far denuncia el aumento continuo de deuda en su base de la auditoría

El continuo aumento del endeudamiento en las últimas décadas, la falta de transparencia por no financiarse el gasto con ingresos actuales o el pelotazo al frente del coste del gasto público hacia las próximas generaciones son algunos de los temas que ponen sobre la mesa en su base para la auditoría de la deuda la Oficina Anticorrupción, dirigida por Jaume Far. Según pone de relieve el informe sobre la deuda pública realizado por Far, Balears ha multiplicado diecisiete veces su endeudamientos en dos décadas, con un aumento casi ininterrumpido incluso en contextos de crecimiento económico. Cuestiones que ahora deberá estudiar para sacar conclusiones el Observatorio Ciudadano de Transparencia.