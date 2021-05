La asociación LGTBI Ben Amics ha anunciado este sábado que se desvincula del Moviment Feminista de Mallorca por entender que quienes están al frente de esta entidad "no es un espacio seguro para las mujeres" lesbianas, bisexuales y transexuales.

En un comunicado, las responsables de Ben Amics subrayan que les ha costado aceptar que no hay espacio para ellas en el Moviment Feminista, del que creía formar parte porque han estado "implicadas desde los inicios, desde la primera asamblea".

"Recientemente, habíamos retomado un contacto más estrecho a raíz de la controversia de la Ley Trans", detalla la asociación LGTBI, que subraya su "decepción y desconcierto".

Lamenta que el Moviment Feminista no haya sido sensible a los problemas de las transexuales. "En ocasiones en las cuales algunas compañeras han propuesto abordar los derechos de las mujeres trans o, sencillamente, el respeto hacia ellas, se han considerado temas no urgentes".

"Ben Amics toma esta decisión entendiendo que los feminismos son diversos e inclusivos, y que siempre han de sumar voces, más todavía cuando se trata de una lucha contra el patriarcado que nos oprime a todas", afirma la asociación.