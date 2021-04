La revisión de los datos acerca a Baleares a 800 muertes por covid

Los últimos dos días un dato sobresalta en el informe diario de la evolución de la pandemia en Balears. Después de semanas con el contador de fallecidos prácticamente estancado con apenas cuatro muertes en los últimos dos meses, las islas han sumado once nuevos fallecidos en el conteo que han elevado a 794 los fallecidos por covid en las islas, dejando a Balears a las puertas del umbral de los 800. Sin embargo, estos once casos no responden a muertes recientes, sino a una revisión de los datos que ha sumado decesos sin contabilizar de los meses de enero y febrero como consecuencia de las cifras récord de la covid de la tercera ola en Balears.