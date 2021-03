Denuncian que no se vacuna a personas con alergias a medicamentos

Alergólogos que trabajan en la privada han denunciado que no menos del 30% de los pacientes que han llegado a sus consultas durante las dos últimas semanas habrían acudido por padecer alguna reacción adversa a un fármaco y albergar dudas sobre si pueden ponerse o no la vacuna contra la covid-19.

Por norma general, los especialistas les aconsejan hacerlo porque las reacciones alérgicas graves (anafilaxias) descritas hasta el momento sobre algunos de los excipientes de las vacunas son muy raras, de en torno a dos casos por cada millón de dosis inoculadas.

Pero esta es la recomendación que se hace en las consultas de los alergólogos privados porque estos no descartan que, ante esta misma situación, un médico de cabecera que no conoce en profundidad las reacciones alérgicas graves no aconseje al paciente que no se vacune por precaución.

Y también refieren los alergólogos situaciones como esta: Infovacuna Covid llama a un usuario para citarle para vacunarse. En el trámite le realizan un breve cuestionario y cuando el paciente refiere alguna reacción adversa a un medicamento le recomiendan que, antes de vacunarse, consulte a un alergólogo.

Pero el problema es que solo hay una especialista con esta formación en el Servei de Salut, en nómina del hospital de Son Espases y que tan solo realiza funciones de consultoría para los casos más complicados, por lo que los médicos de cabecera no le pueden derivar pacientes.

Esta imposibilidad de derivación a la única alergóloga de la sanidad pública la confirma un médico de familia de un centro de salud de Palma. «Si el paciente alérgico manifiesta rinitis, le derivamos al otorrino. Si padece asma, al neumólogo. Y si tiene problemas cutáneos, al dermatólogo. Pero a la alergóloga no le podemos derivar ya que solo ejerce labores de consultoría. Así, en los casos en que hay alguna reacción a los medicamentos tenemos que recurrir al inmunólogo», explica matizando no obstante que las derivaciones a estos últimos son «contadas» y soportan una gran «lista de espera».

Daniel Pujadas, alergólogo del grupo Quirónsalud Palmaplanas, confirma que buena parte de sus pacientes en las últimas semanas acudían con esta preocupación y que en la mayoría de los casos se trataba de mutualistas (empleados públicos que han optado por ser atendidos con seguros médicos privados) o profesores que han comenzado a vacunarse.

«En todos los casos les dije que podían vacunarse con total tranquilidad excepto a uno que, como tenía una reacción grave con un excipiente, le dije que convenía esperar hasta aclararlo», explica.

Pujadas estimó que en torno a un 5% de la población de Balears podría tener algún tipo de reacción adversa a algún medicamento, pero que las realmente graves eran muy escasas.

Ocho reacciones graves

En España, explica la alergóloga Susana Ranea, se han descrito hasta el momento ocho reacciones graves a la vacuna supuestamente alérgicas pero que en esta comunidad, al carecer de especialistas, se están restringiendo el acceso a las vacunas a personas que, «por prudencia o desconocimiento», no han sido bien valoradas.

El dato

Edelmiro Vergés, pediatra miembro del comité asesor de vacunas de Balears, resta importancia a los raros casos de reacciones alérgicas graves a los fármacos contra la covid-19. «Se ha dicho que lo que produce la reacción es el polietilenglicol (PEG), que es un excipiente que está en muchos medicamentos como, por ejemplo, el clamoxil o el omeprazol, que casi todo el mundo ha tomado en alguna ocasión. Los casos graves se han dado en gente que suele llevar adrenalina en el bolsillo porque son multialérgicas», tranquiliza Vergés asegurando que se está vigilando estrechamente a las vacunas covid-19.