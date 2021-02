Frente de PP, Cs, Més y El Pi para el ‘segundo round’ contra Sánchez

Frente común insólito en el Parlament. PP, Ciudadanos, Més y El Pi, que ya votaron juntos en el pleno del martes para llevar a Pedro Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del Régimen Especial (REB), rompen ahora los bloques para probar un ‘segundo round’ contra las cuentas del Gobierno. Si el primer recurso lo presentaron El Pi, Més y Més per Menorca, ahora lo firman también populares y naranjas. «Somos cinco grupos parlamentarios que representamos un abanico amplio de la sociedad balear y que hemos puesto por delante de los intereses de partido, los intereses de Balears», expusieron. Una alianza que llega después de que «quedara constancia de que el recurso cuenta con la mayoría absoluta», como defendió ayer el promotor de la iniciativa, el diputado de El Pi, el regionalista Josep Melià.

Si bien no es la primera vez que coinciden votando conjuntamente, no existen precedentes de una iniciativa conjunta que incluya desde PP a Més. Sólo quedan fuera PSOE, Podemos y Vox, que el martes votaron juntos en contra del recurso contra Pedro Sánchez. «Se trata sólo de esta iniciativa puntual», explicó Melià. «En el País Vasco y en Navarra todos los partidos desde la extrema izquierda hasta la derecha más pura defienden juntos sus derechos forales, que es casi lo que venimos hoy a hacer aquí, y a nadie le parece extraño», defendió también la iniciativa conjunta el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

«Por el otro lado tenemos otro bloque donde están los dos partidos que defienden al Gobierno, PSOE y Podemos, y un partido que no cree en las comunidades autónomas, que es Vox», contrapuso el menorquín Castells.

Con esta iniciativa conjunta, el recurso nace con los 30 votos suficientes para prosperar y con los que no pudo contar el martes por la ausencia de un diputado del PP y otro de Ciudadanos, uno al estar hospitalizado y el otro por el fallecimiento de su madre, y que dejaron la votación en manos de Vox, que acabó votando en contra junto con PSOE y Podemos.

Cabe recordar que Sánchez volvió a dejar la inversión en Balears por debajo de la media, lo que venía a corregir el REB: por los 258 euros de la media nacional, invertirán aquí 175 per capita.

«El PP siempre apoyará defender los intereses de Balears, que requiere inversiones, y bajar impuestos, que es lo que prevé la parte fiscal del REB», defendió el diputado del PP, Antoni Costa, que criticó a Vox por pedirle hace un mes presentar una moción de censura y «salvar» el martes a Armengol. Un reproche que también hizo la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, defendiendo que el recurso es un «toque de atención a Pedro Sánchez».

Informe por la impugnación

Los cinco grupos confían en que el nuevo recurso vuelva a llevarse en las próximas semanas a votación, antes de que acabe el plazo para recurrir los presupuestos generales, el próximo uno de abril.

Aunque ahora el «plan A», en palabras de El Pi, es ya el del nuevo recurso, regionalistas, Més y Més per Menorca presentaron un escrito para impugnar la votación, al haber salido del pleno algunos diputados en contra de lo que marca el artículo 91 del reglamento del Parlament. La mesa aceptó el escrito y solicitó un informe a los letrados de la cámara. De prosperar, podría volverse a votar el recurso ya rechazado.