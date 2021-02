Suena de fondo ‘Una altra manera de viure’, un tema de Joan Dausà ¿por qué esa canción para acompañar la conversación?

El año pasado la escuché por primera vez y enseguida me interesó, por la música, naturalmente, pero también por la letra: tiene que haber otra forma de vivir, más limpia y menos agresiva con el medio ambiente. El mensaje es claro: debemos cuidar más la naturaleza.

¿Cómo se siente al saber que es una persona muy citada en organismos científicos de todo el mundo?

Es una cosa que está muy bien, el reconocimiento es siempre motivo de satisfacción, ahora bien, no cambia la vida de las personas. Y además, eso tiene fecha de caducidad, es solamente por un período de tiempo, a lo mejor este año no apareceré tantas veces en las citaciones universitarias. Pero, por otra parte, es muy agradable ver que los trabajos que hacemos, junto a mi equipo, tienen repercusión. Y saber que los resultados de las investigaciones interesan, entonces eso sí que nos llena de alegría.

¿Cómo se dan a conocer los resultados de las investigaciones?

El día a día se muestra cuando obtienes un resultado y lo publicas en revistas científicas. Esa es la satisfacción, encontrar un resultado y darlo a conocer. Si después lo citan, entonces es un valor añadido.

Pero no podemos obviar que las citas en trabajos universitarios y revistas es, hoy, un parámetro mundialmente reconocido para valorar a un equipo que investiga.

En efecto, para asignar becas, firmar nuevos contratos o poder disponer de más recursos, una cosa valorada es la cantidad de veces que se ha citado al equipo o a la persona que investiga. Hasta hace poco se miraba simplemente el número de artículos que habías publicado, eso ha cambiado y ahora no importa tanto la cantidad de publicaciones como la repercusión que esas tienen.

Y dónde se publica, imagino.

Claro, no es lo mismo publicar en una revista de bajo impacto que en una muy consolidada como Nature o Science.

Usted trabaja en el IMEDEA ¿podría explicar en qué consiste este organismo?

IMEDEA son las siglas de Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, con sede aquí en Esporles, adscrito al CSIC o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un organismo del que últimamente se ha hablado mucho por lo de la investigación en vacunas y otros avances referentes a la salud. Además del IMEDEA, el Consejo Superior también tiene en Balears otro organismo el IFISC o Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, con sede en la Universitat y al que le han otorgado una acreditación de excelencia.

Usted es también la representante del CSIC en Balears.

Sí, hace dos años que además de investigadora, asumo la representación de los dos centros.

El gran público seguramente no conoce esos centros ¿Cómo podemos darlos a conocer y saber lo que están haciendo?

Disponemos de una página web en la que damos a conocer todo lo que se investiga. Es importante que los ciudadanos conozcan lo que hacemos los investigadores. No podemos vivir encerrados en un laboratorio. Debemos informar de nuestros trabajos y de nuestros resultados.

¿Qué relación tienen con otros organismos de investigación como el Instituto Oceanográfico?

Tenemos una relación estrecha con todas las instituciones que trabajan temas similares. Mucha gente del IMEDEA forma parte de proyectos comunes con el Oceanográfico o con el SOCIB, Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears y además codirigimos tesis de forma conjunta. Sí, podemos decir que el contacto es estrecho y constante.

En el tema de la pandemia ¿no deberíamos informar más sobre la relación entre la covid y la destrucción de ecosistemas?

Quizás no se ha divulgado lo suficiente, aunque sí me consta que hay equipos de investigadores en contacto directo con los medios de comunicación para informar sobre el tema, que no es otro que el de la relación tóxica que tenemos los humanos con la naturaleza. Modificar los ecosistemas de la Tierra tiene consecuencias muy negativas. Todo lo que se diga al respecto será bienvenido.

¿Se hace divulgación suficiente de lo que hacen los científicos?

Los que nos dedicamos a la ciencia, además de investigar e intentar llegar a resultados debemos dar a conocer nuestro trabajo. La divulgación es otro parámetro que empieza a contar a la hora de valorar un currículum científico, afortunadamente. El conocimiento que generamos los investigadores debe llagar a la sociedad. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación, que es muy importante en este aspecto.

¿Por qué a nuestros políticos les cuesta tanto creer en la necesidad de la investigación?

Poner dinero público en investigación nunca debe considerarse un gasto, es una inversión. Cada euro invertido en ciencia tiene un retorno enorme. Los gobiernos que creen en la inversión en ciencia consiguen que sus investigadores puedan formar parte de proyectos europeos, con el retorno que eso tiene. Apostar por la ciencia es apostar por el futuro. Y si comparamos lo que se invierte en investigación con lo que se invierte en carreteras, la diferencia es abismal.