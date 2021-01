El grupo del PP defenderá en el próximo pleno del Consell de Mallorca que la institución exima a los ayuntamiento del pago de la tasa de tratamiento de residuos.

Según defendió ayer el partido opositor en un comunicado, tras la petición del Govern y el Consell a los consistorios para que no cobren tasas de basuras a los negocios afectados por las restricciones del coronavirus, eximir a los ayuntamientos del pago a la institución insular serviría para que «no se les descuadren las cuentas».

El portavoz del PP, Llorenç Galmés, aseguró que «si desde instituciones como el Consell de Mallorca no se ayuda más, los ayuntamientos no podrán hacer frente» a la actual crisis socioeconómica. «Si, como presidenta del Consell de Mallorca, Cladera no echa una mano a los consistorios, no podrán atender correctamente las demandas de sus municipios», indicó Galmés.