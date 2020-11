Educación contratará diferentes suministros para la adquisición de equipos de protección para los trabajadores de los colegios para hacer frente a la pandemia. Se trata de una compra de material por más de 2,5 millones de euros.

Se realizará la compra por vía de emergencia y por primera vez incluye mascarillas pediátricas para niños de 3 a 12 años, pese a que no están obligados a llevarla hasta los 6 años. Se adquirirán más de 1,1 millones de mascarillas: 138.354 mascarillas higiénicas para profesorado y personal no docente, 217.650 para el alumnado que no lleve; 404.550 mascarillas quirúrgicas; 2.628 pantallas de protección facial; 271.650 mascarillas FFP2, 3.090 batas de protección, 127.000 guantes y 143.616 litros de gel hidroalcohólico.