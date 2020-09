Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Mundial Contra la Rabia, una zoonosis todavía muy presente en todo el planeta, que es la causante de más de 50.000 muertes humanas al año, si bien la mayoría de ellas se registro los continentes africano y asiático. Se trata de una enfermedad vírica que se transmite por mordeduras de perros domésticos en el 99% de los casos humanos y la vacunación es la mejor herramienta para prevenirla. Por ello, hoy el Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) recuerda la obligatoriedad de vacunar a los perros de más de tres meses y de realizar revisiones anuales a perros, gatos y hurones.

El COVIB destaca, asimismo, la importancia de que la ciudadanía tome conciencia del vínculo existente entre las enfermedades de origen animal y la salud pública, como se ha visto este año con la extensión de la covid-19 en todo el mundo o con la aparición del Virus del Nilo en Andalucía.

"Hay que aumentar la sensibilización de la población sobre las enfermedades infecciosas y trabajar coordinadamente en el marco de la Salud Única (One Health)", manifiesta Ramon Garcia, presidente del COVIB, que añade que "no se debe bajar la guardia ante la rabia". Porque a pesar de que Balears (igual que el resto de España) sea zona libre de rabia terrestre, no significa que no se puedan dar casos. Hace 10 meses en Bilbao murió un hombre de rabia tras ser mordido por un gato en Marruecos, o en 2013, en Toledo, un perro rabioso atacó a cuatro niños y un adulto despés de haber pasado la frontera con África sin los preceptivos controles sanitarios.

El Decreto 21/2015, de 17 de abril, regula las acciones de control, prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia animal y otras zoonosis en animales de compañía en Balears y establece las acciones obligatorias que se realizan en la CAIB para poder prevenir la apariciones de casos de rabia.

Según la OMS, alrededor del 60% de las Enfermedades infecciosas emergentes que se comunican a nivel mundial tienen un origen animal. Por ello, los veterinarios tienen un papel clave en la prevención, el control y la erradicación de estas enfermedades.