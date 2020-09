La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha tirado de historia para defenderse del aluvión de críticas de la oposición sobre la falta de soluciones y responsabilidades en el escándalo de la explotación sexual a menores. Cladera ha recordado que en las últimas décadas la mayoría de partidos que ahora están en la oposición “han gobernado y gestionado menores”.

Cladera ha defendido la creación de la comisión de expertos que aporten soluciones e identifiquen los puntos frágiles del sistema de menores tutelados. De hecho, ha acusado a algunos partidos de “poner palos en las ruedas” en esta comisión criticando a algunos de sus integrantes. Ha asegurado que la próxima semana se sabrán las conclusiones.

Ha rechazado las críticas a la gestión en las residencias, recordando el apoyo del IMAS a las residencias privadas, la realización de 10.000 pruebas PCR o la habilitación de un centro especial para albergar positivos procedentes de geriátricos.

La presidenta del Consell ha admitido que el decreto ley sobre los ahorros municipales “no es la mejor solución, pero es la solución que se ha puesto sobe la mesa por primera vez en mucho tiempo, ya que no he escuchado al PP decir que quieren derogar la Ley Montoro”. Catalina Cladera ha recordado que la cesión al Estado de los remanentes municipales era voluntaria y siempre estarán del lado de los ayuntamientos. Todo ello después de que la oposición le afeara que en su discurso de ayer apoyara que “Pedro Sánchez robara el dinero de los ayuntamientos”.